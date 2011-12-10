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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

تندیس برنزی "تیه‌ری آنری" رونمایی شد

تندیس برنزی "تیه‌ری آنری" رونمایی شد

تندیس برنزی تیه‌ری آنری در صد و بیست و پنجمین سالگرد تاسیس باشگاه آرسنال رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تندیس یادبود تیه‌ری آنری که از جنس برنز و 200 کیلوگرم است در حالی که روی دو زانوی خود نشسته، در ورزشگاه امارات رونمایی شد.

آنری که با دیدن تندیس برنزی خود اشک بر گونه‌هایش جاری شده بود، اظهار داشت: بسیار خوشبختم که توانسته‌ام در مدت زمان حضورم در آرسنال جام‌های بسیاری را بالای سر ببرم. این روز برای من روزی فراموش نشدنی است.

تیه‌ری آنری که در مدت زمان حضورش در آرسنال 226 گل برای این تیم به ثمر رسانده و دو لیگ برتر و دو جام حذفی را بالای سر برده در ادامه اظهار داشت: بدون تیم شما هیچی نیستید و برای همین می خواهم از تیمم به دلیل این موفقیت تشکر کنم.

در مراسم صدو بیست و پنجمین سالگرد تاسیس باشگاه آرسنال همچنین مجسمه‌های "هربرت چاپمن" و "تونی آدامز" نیز رونمایی شد.

کد مطلب 1479328

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