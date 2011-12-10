یک شرکت فرانسوی استفاده از "ایمیل" را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در بسیاری از شرکتها استفاده از فاکس ممنوع شده است و کارمندان برای انجام کارهای خود تنها می توانند از خدمات پست الکترونیک بهره مند شوند.

این درحالی است که با رشد پدیده "هرزنامه" این احتمال وجود دارد که کارمندان هرزنامه ها را هم باز کنند که این می تواند امنیت سرورهای شرکتها را به خطر بیندازد. از سویی دیگر بررسیها نشان می دهد که ارتباطات از راه ایمیل، پدیده بسیار وقت گیری است.

در این راستا "تیه ری برتون"، مدیر اجرایی یک شرکت چندملیتی فرانسوی فعال در بازار فناوری اطلاعات به نام "آتوس" که در 42 کشور 74 هزار کارمند دارد در مصاحبه با مجله "فوربس" اعلام کرد که ظرف یک سال و نیم آینده سیاست "ایمیل صفر" در مورد تمام پرسنل این شرکت در سراسر دنیا اجرایی خواهد شد.

به این ترتیب از 18 ماه آینده، کارمندان این شرکت برای انجام ارتباطات داخلی خود از ابزارهایی چون شبکه های اجتماعی، تلفن و ملاقاتهای مستقیم استفاده خواهند کرد.

محاسبات مسئولان منابع انسانی این شرکت نشان می دهد که 90 درصد از ارتباطات از راه ایمیل موجب یک اتلاف وقت بالا می شود. به طوریکه فعالیتهای مربوط به ایمیل بین 5 تا 20 ساعت از وقت هر کارمند را در هفته به خود اختصاص می دهد. این درحالی است که تنها 10 درصد از پیامهای تبادل شده در متوسط روزانه مفید بوده و 18 درصد از آنها هرزنامه هستند.

یک سخنگوی شرکت "آتوس" با تائید سیاستگذاری "برتون" این سیاست را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت که این شرکت در مدت 6 ماه طرح آزمایشی توانسته است 20 درصد از حجم ایمیلهای داخلی خود را کاهش دهد.

نتایج تحقیقات موسسه ContactLabنشان می دهد که در هر یک از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلیس و آلمان در حدود 63 میلیون پست الکترونیک فعال وجود دارند که از طریق آنها روزانه 700 میلیون پیام تبادل می شود. انتقال 28 هزار پیام در روز برابر متوسط سرانه این 5 کشور است.