  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۱

محمدپور خبرداد:

برگزاری نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد اوایل دی ماه در یاسوج

برگزاری نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد اوایل دی ماه در یاسوج

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب کهگیلویه و بویراحمد از ششم تا دوازدهم دی ماه سال جاری در یاسوج برگزار می شود.

کرم الله محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه همچون سالهای گذشته در محل مصلای امام خمینی ( ره) شهر یاسوج برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه بیش از 50 هزار عنوان و بالغ بر 350 هزار جلد کتاب در بخشهای دانشگاهی، کمک آموزشی، حوزوی و دینی، تخصصی، عمومی، ادبی، تاریخی، کودک و غیره عرضه می شود.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در این نمایشگاه کتب با 40 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه می شود.

وی یادآور شد: برگزاری روز فرهنگ شهرستانهای استان از جمله برنامه جنبی این نمایشگاه است.

محمدپور همچنین از ناشرانی که تاکنون نتوانسته اند برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کنند خواست، هر چه زودتر درخواستهای خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان ارسال کنند.

کد مطلب 1479331

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها