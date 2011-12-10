برگزاری نمایشگاه کتاب کهگیلویه و بویراحمد اوایل دی ماه در یاسوج

کرم الله محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه همچون سالهای گذشته در محل مصلای امام خمینی ( ره) شهر یاسوج برگزار می شود.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه بیش از 50 هزار عنوان و بالغ بر 350 هزار جلد کتاب در بخشهای دانشگاهی، کمک آموزشی، حوزوی و دینی، تخصصی، عمومی، ادبی، تاریخی، کودک و غیره عرضه می شود.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در این نمایشگاه کتب با 40 درصد تخفیف به علاقمندان عرضه می شود.

وی یادآور شد: برگزاری روز فرهنگ شهرستانهای استان از جمله برنامه جنبی این نمایشگاه است.

محمدپور همچنین از ناشرانی که تاکنون نتوانسته اند برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کنند خواست، هر چه زودتر درخواستهای خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان ارسال کنند.