شبکه برق بروجرد تقویت شد/ "هشت بهشت" از برق گرفتگی جان به در برد!

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پیگیریهای خبرگزاری مهر و با تلاش مسئولان شرکت برق منطقه ای باختر در رابطه با مشکلات موجود بر سر راه پروژه های شرکت سرمایه گذاری به خصوص پروژه تجاری هشت بهشت در بروجرد مبنی بر وجود دکلهای برق در این محل این مشکل رفع شد.

مدیر اجرایی پروژه هشت بهشت شهرستان بروجرد در این رابطه با تقدیر از پیگیریهای خبرگزاری مهر، اظهار داشت: ما از اتمام کار انتقال دکلهای برق خرسند هستیم و از همه عوامل موثر در این زمینه تشکر می کنیم.

عملیات برداشتن دکلهای برق فشار قوی از مسیر پروژه هشت بهشت و تقویت شبکه برق بروجرد

سید ابوالقاسم فاضل ادامه داد: با این اوصاف چه خوب بود که این عملیات در زمان کمتری اجرا می شد تا ما نیز قبل از رسیدن به فصل سرما بتوانیم درصدی از کار ساخت و ساز مجتمع را انجام دهیم.

وی افزود: ما عملا سال 90 را از دست داده ایم و در این روزها با توجه به تغییرات جوی و هوای سرد نمی توانیم عملیاتی را اجرا کنیم و عمده کار ما به اوایل سال بعد موکول می شود.

فاضل افزود: با برداشتن دکلهای برق بر سر مسیر پروژه مجتمع تجاری هشت بهشت شهرداری نیز به شرکت حامیان کیش اعلام کرده است که می توانیم عملیات عمرانی را در این قسمت آغاز کنیم.

رئیس شبکه توزیع برق شهرستان بروجرد نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات برداشتن دکلهای برق با اعمال نظارت مسئولان شبکه توزیع برق به طور کامل از بلوار شهید بهشتی بروجرد انجام شد.

محمد خسروی ادامه داد: با تلاش شرکت برق منطقه ای باختر دکلها برداشته شده است و مجتمع تجاری هشت بهشت در بلوار شهید بهشتی می تواند بدون هیچ نگرانی به ساخت و ساز در این قسمت ادامه دهد.

و اما برداشته شدن دکلهای برق از مسیر پروژه تجاری هشت بهشت علاوه بر تسریع در روند اجرای این پروژه سرمایه گذاری موجب تقویت شبکه برق و زیباسازی مبلمان شهری در بروجرد شده است.

مجری طرح خطوط شرکت برق منطقه ای باختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: شبکه فوق توزیع برق شهرستان بروجرد با اجرای پروژه کابلی کردن خط 63 کیلوولت ایستگاه برق بروجرد یک و احداث 19 کیلومتر خط هوایی 63 کیلوولت تقویت شد.

مهندس رضا سلطانعلی در این رابطه توضیح داد: پروژه کابلی کردن خط 63 کیلوولت ایستگاه برق بروجرد یک به طول 1800 متر و با به کارگیری 17 هزار متر کابل زیرزمینی 3 مداره نهایی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: اجرای این پروژه که با برداشتن تعدادی دکل برق فوق توزیع از مناطق مسکونی با اعتباری افزون بر 25 میلیارد ریال انجام شد ضمن حفظ مبلمان شهری نقش به سزایی در پایداری شبکه منطقه دارد.

مجری طرح خطوط شرکت برق منطقه ای باختر بیان داشت: علاوه بر اجرای پروژه مذکور احداث سه کیلومتر خط هوایی 63 کیلوولت چهار مداره و 16 کیلومتر خط هوایی دو مداره با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال صورت گرفته که مجموع اقدامات یاد شده موجب تقویت پایداری شبکه فوق توزیع انرژی الکتریکی منطقه بروجرد شده است.

بنابر این گزارش؛ مجتمع تجاری هشت بهشت یکی از پروژه های منحصر به فرد در غرب کشور بوده که توسط شرکت سرمایه گذار در دست ساخت و احداث است اما عمده مشکلات پیرامون این مجتمع که تاکنون مانع ساخت و عملیات اجرایی آن شده است وجود دکلهای فشار قوی برق بر سر مسیر احداث پروژه بود که این مشکل با پیگیریهای خبرگزاری مهر به طور کامل حل شد.

از سوی دیگر به نظر می رسد علاوه بر رفع مشکل این مجتمع تجاری پیگیری های خبرگزاری مهر به نوعی تحقق "یک تیر و دو نشان" بوده و زمینه تقویت شبکه برق بروجرد را نیز با تلاش مسئولان شرکت برق منطقه ای باختر فراهم کرده است که این موضوع جای تقدیر از متولیان امر دارد.

به هر روی امید می رود حال که یکی دیگر از موانع پیش روی این پروژه ها برداشته شده است سرمایه گذاران نیز با تسریع در عملیات اجرایی زمینه تحقق این پروژه ها را در شهرستان بروجرد به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم فراهم کنند.