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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

کر:

شناخت اولویت های توسعه مهمترین وظیفه شوراهاست

شناخت اولویت های توسعه مهمترین وظیفه شوراهاست

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: مهمترین وظیفه شوراهای اسلامی روستاها شناخت اولویت های توسعه در زمینه های گوناگون و تلاش برای درآمد زایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی گلدی کر در جمع دهیاران بخش وشمگیر، با اشاره به تلاش دولت و مجموعه مدیریت شهرستان  در خصوص رفع محرومیت ها گفت: تمام تلاش وهمت دولت در جهت رفع محرومیت و تلاش برای ایجاد رفاه عمومی حتی در مناطق دور افتاده است ودر ابن راستا به منظور حل مشکلات ازهیچ کوششی دریغ نمی ورزد.

وی با اشاره به انتخابات آتی مجلس گفت: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر امسال از جایگاه و اهمیت بسیار والایی برخوردار است.

کر افزود: مجلس به گفته امام راحل (ره) در راس همه امور است و همه افراد باید به انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، نگاه وِیژه ای داشته باشند و با اهمیت تلقی کنند.

وی افزود: حضور حداکثری و همراه با بصیرت مردم  در پای صندوق های اخذ رای مجلس بدون شک موجب شکست ترفندهای دشمنان و تقویت نظام اسلامی می شود.

وی اتحاد، روشنگری و بصیرت و قانونگرایی را سه محور  اساسی مردم عنوان کرد و افزود: تمام تلاش دست اندرکاران انتخابات این است که با قانونگرایی انتخاباتی خوب و سالم را برگزار کنند.

فرماندار آق قلا اضافه کرد : وظیفه مردم این است که اصلح ترین فرد را انتخاب کنند و کشور نیازمند افرادی است که مدرس گونه باشد و به کانون ثروت و قدرت وابسته نباشد.
کد مطلب 1479335

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