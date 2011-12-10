مجموعه عروسکی "جنگل قصه ها" در شبکه باران تولید می شود

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جنگل قصه ها برنامه ای عروسکی، کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه باران که در 26 قسمت 15 دقیقه ای در حال تولید است.
وی اظهارداشت: این مجموعه بازگو کننده اتفاقات و ماجراهایی است که در یک جنگل به وجود می آید و هر قسمت از این مجموعه، داستان جداگانه ای دارد که در آن شیر به عنوان رئیس جنگل به همراه حیواناتی همچون خرس (نگهبان)، روباه (مشاور) گرگ و شغال (شرور)، خرگوش (خانم) و پسرش (خرگوشک)، گاو، الاغ، کلاغ و غیره ایفای نقش می کنند.
مدیرکل صدا و سیما گیلان ادامه داد: یکی از ویژگی های این مجموعه تنوع لوکیشن است که در این فضای دکور با بیش از 10 لوکیشن جذاب و زیبا طراحی و ساخته شده و ساختار نمایش عروسکی جدیدی را برای جذب مخاطب ایجاد کرده است.
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