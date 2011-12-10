مجموعه عروسکی "جنگل قصه ها" در شبکه باران تولید می شود

محسن نصرپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جنگل قصه ها برنامه ای عروسکی، کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه باران که در 26 قسمت 15 دقیقه ای در حال تولید است.

وی اظهارداشت: این مجموعه بازگو کننده اتفاقات و ماجراهایی است که در یک جنگل به وجود می آید و هر قسمت از این مجموعه، داستان جداگانه ای دارد که در آن شیر به عنوان رئیس جنگل به همراه حیواناتی همچون خرس (نگهبان)، روباه (مشاور) گرگ و شغال (شرور)، خرگوش (خانم) و پسرش (خرگوشک)، گاو، الاغ، کلاغ و غیره ایفای نقش می کنند.

مدیرکل صدا و سیما گیلان ادامه داد: یکی از ویژگی های این مجموعه تنوع لوکیشن است که در این فضای دکور با بیش از 10 لوکیشن جذاب و زیبا طراحی و ساخته شده و ساختار نمایش عروسکی جدیدی را برای جذب مخاطب ایجاد کرده است.

تهیه کننده و مدیرگروه این مجموعه " امیر فلاح "، کارگردان و تدوینگر " امیر ثابت "، دستیار تهیه " داریوش علی نژاد "، دستیار کارگردان " آذین ثابت "، نویسنده " فرهاد پاک سرشت "، طراح " مجید امرایی " نور و تصویر " محمد حسین پژهان "، صدابردار " بابک علی نژاد "، آهنگساز " شهاب آزادی وطن "، طراح و ساخت عروسک ها " هادی شریف زارع، معصومه نیک خو"، طراح لباس " شهلا باقری "، منشی صحنه " افسون ثابت " و برنامه ریز " شهیاد شیرخانی " است.

