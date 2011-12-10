علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تجاوز هواپیمای جاسوسی آمریکا به حریم هوایی کشورمان، اظهار داشت: از نظر مقررات بین المللی اقدام اخیر آمریکا یک تجاوز آشکار به حریم فضای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید.

وی افزود: به همین دلیل وزارت امور خارجه هم از طریق سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران مراتب اعتراض رسمی و شدید خود را نسبت به تجاوز آشکار آمریکا به خاک کشورمان را اعلام کرده است و هم طی نامه ای به دبیرکل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل شکایت کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اعلام اینکه در جلسه فوق العاده صبح امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اقدام آمریکا بررسی شد، گفت: اعضای این کمیسیون از وزارت امورخارجه درخواست کرد تا ابعاد حقوقی این مسئله را بصورت دقیق پیگیری کند.

وی بیان داشت: همچنین فردا نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صحن علنی مجلس به این موضوع خواهیم پرداخت و ابعاد مختلف این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس خاطرنشان کرد: آمریکا باید توجه داشته باشد که با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مقتدری که به لحاظ توانمندی‌های نظامی و تکنولوژیک در سطحی قرار دارد که می تواند هواپیمای فوق مدرن آنها را سالم به زمین بنشاند، باید به گونه دیگری رفتار کرد.

وی تصریح کرد: طبیعتا چنین واقعیتی می طلبد که آمریکائیها در محاسبات خود نسبت به ایران یک بازنگری جدی داشته باشند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرد: اقدام صورت گرفته از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه براینکه یک افتخار ملی است و نشان دهنده دقت، هوشمندی و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان است، این هشدار را به سایر کشورهای بیگانه که در منطقه حضور دارند می دهد که از انجام چنین اقداماتی علیه ایران کاملا برحذر باشند.

وی در پایان به سایر کشورهایی که دارای چنین تکنولوژی هستند، هشدار داد: طبیعتا هر اقدام مشابه دیگری که از سوی کشورهای دیگرعلیه جمهوری اسلامی ایران انجام شود با اقتدار هرچه تمام تر پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش مهر، واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی نیروهای مسلح، 13 آذرماه اعلام کردند که موفق شده اند با اقدامات عملیاتی خود یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پیشرفته جاسوسی آمریکایی از نوع "RQ170" را که به طور محدود به مناطق مرزی شرق کشور تجاوز کرده بود، کشف و از کنترل متجاوزین خارج ساخته و آن را با اندک خسارتی سرنگون کرده و در اختیار بگیرند.

پهپاد "RQ170" تصاحب شده توسط نیروهای مسلح ایران از مدرنترین پهپاد های ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن های رادار گریز است و از سال 2009 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.



این پهپاد فوق پیشرفته با توجه به قابلیت های جاسوسی آن تا پیش از این صرفا در اختیار سازمان سیا قرار داشته است.