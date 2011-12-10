به گزارش خبرنگار مهر، در دو روز گذشته بخشهایی از کشور زمین لرزه هایی با بزرگای کمتر از 5 را تجربه کرده است که از آن جمله می توان به وقوع سه زلزله پی در پی در روزهای پنج شنبه و جمعه 17 و 18 آذر ماه در ساعتهای 20 و 45 دقیقه و 40 ثانیه و 23 و 34 دقیقه و 33 ثانیه پنجشنبه شب و یک و 3 دقیقه 15 ثانیه بامداد حوالی شهرستان اسفراین را اشاره کرد.



همچنین روز گذشته زمین لرزه ای با قدرت 3 در ساعت 12 و 16 دقیقه و 36 ثانیه برای پنجمین بار بخشی از استان هرمزگان را لرزاند که طی آن منجر به ریزش کوه در این استان شد.

صبح امروز شنبه 19 آذرماه نیز زلزله ای با بزرگای 3.1 ریشتر غرب ماسوله در استان گیلان را لرزاند. که به گفته معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله از میان این رخدادها مهمترین زمین لرزه در "لامرد" استان هرمزگان رخ داد که منجر به ریزش کوه شد.

نقشه زلزله های اخیر ایران



زلزله ای که بامداد امروز استان گیلان را لرزاند

دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره زلزله امروز صبح در استان گیلان افزود: این زلزله در استان گیلان در 32 کیلومتری غرب ماسوله با بزرگای 3.1 ریشتر در ساعت 6:31 دقیقه بامداد رخ داده است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه تعیین گسل مسبب زلزله در زمین لرزه های کمتر از 5 ریشتر مشکل است، خاطر نشان کرد: این زلزله در منطقه البرز رخ داده است که منطقه ای با لرزه خیزی بالا است و تاکنون زلزله های مهمی چون زلزله 31 خرداد 69 منجیل رخ داده است.



وی با اشاره به وضعیت لرزه خیزی منطقه شمال غربی ایران، یادآور شد: منطقه شمال غربی ایران همواره زلزله های مهمی داشته است ولی تعداد زلزله هایی که در گیلان رخ می دهد با تعداد زلزله هایی که در استان هرمزگان متفاوت است.



جزئیات زلزله دیروز استان هرمزگان





زارع با اشاره به زلزله دیروز استان هرمزگان توضیح داد: زلزله استان هرمزگان در منطقه "لامرد" بوده که مهمترین زلزله این منطقه در ساعت 6:53 دقیقه بامداد روز گذشته جمعه 18 آذرماه با بزرگای 4.7 بوده که منجر به ریزش کوه شده است.



وی با بیان اینکه این زلزله طی روز گذشته 4 پس لرزه بزرگتر از 3 ریشتر را تجربه کرده است، ادامه داد: این زلزله در منطقه جنوب زاگرس رخ داده است که منطقه لرزه خیزی است که این زمین لرزه ها به صورت فوج گونه رخ می دهند.



معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه امکان زلزله های دیگر در منطقه لامرد در روزهای آینده وجود دارد، اضافه کرد: در ادامه این لرزه ها می توان انتظار لرزه هایی با بزرگای بیشتر را داشت.



ویژگیهای دو منطقه لرزه خیز البرز و زاگرس





وی در ادامه با اشاره به تفاوتهای زمین لرزه های دو منطقه لرزه خیز البرز و زاگرس، خاطر نشان کرد: معمولا منطقه زاگرس دارای تعداد زمین لرزه ها فراوان و پی در پی است که به صورت فوج گونه می آید.



زارع ادامه داد: این در حالی است که هرچند که لرزه خیز است ولی لرزه های فراوان ندارد از این رو نمی شود انتظار داشت که در استان گیلان همانند منطقه لامرد فارس زلزله های متعددی رخ دهد.



معاون پژوهشی پژوهشگاه زلزله دلیل این امر را تفاوت در ویژگیهای زمین شناسی که این دو منطقه دانست و اظهار داشت: در استان هرمزگان معمولا زلزله های متعدد دارد از این رو وجود این لرزه خیزی و تعداد زیادی زلزله به صورت فوج گونه عجیب نیست.



ارتباط دو زلزله مهم اخیر با یکدیگر





زارع با تاکید بر اینکه زلزله های اخیر با یکدیگر ارتباط مستقیمی ندارند، یادآور شد: زلزله را در صورتی می توان با یکدیگر مرتبط کرد که امتداد گسل آنها به یکدیگر منتهی شود که حرکت یکی منجر به القای جنبش در گسل دیگری شود.



وی به زلزله دشت بیاض و فردوس نیز اشاره کرد و گفت: در روز 9 شهریور سال 1347 زلزله ای در دشت بیاض (از توابع شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی) رخ داد و فردای آن روز یعنی در روز 10 شهریور در فردوس زلزله دیگری رخ داد که با یکدیگر مرتبط بودند چراکه گسل دشت بیاض به گسل فردوس می رسد که با فعال شده منجر به فعال شدن گسل فردوس شده بود.