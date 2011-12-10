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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

گروسی:

اقتدار و عظمت نظام اسلامی به دنیا ثابت شده است

اقتدار و عظمت نظام اسلامی به دنیا ثابت شده است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: شهدا و رزمندگان انقلاب اسلامی با رشادت ها و فداکاری های خود پایه های نظام جمهوری اسلامی را محکم کرده و امروز اقتدار نظام به دنیا ثابت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گروسی در جلسه هم اندیشی کانون بسیج حقوقدانان شهید بهشتی سنندج که با حضور قضات، وکلا و مسئولان قضایی استان کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: عزادار امام حسین (ع) باید در طول زندگی اش به دنبال عملی کردن پیام امام حسین (ع) در واقعه عاشورا باشد و این وظیفه ای است که هیئت های مذهبی نباید آن را فراموش کنند.

وی افزود: حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در راه بندگی خداوند همه داشته هایش را اهدا کرد و وی در این زمینه در بین همه امامان و پیامبران نمونه است و توانست از سخت ترین امتحان الهی سربلند بیرون آید و ما نیز به عنوان پیروان این امام همام وظیفه داریم که به بهترین شکل ممکن در جامعه دستورات دین مبین اسلام را اجرا کنیم.

رئیس کل دادگستری کردستان ادامه داد: انقلاب و قیام بزرگ امام حسین (ع) به عنوان یک حرکت و جنبش بی ‌نظیر در طول اعصار و در صفحات تاریخ بشریت از درخشندگی و تلالو ویژه ای برخوردار بوده است و بعد از گذشت سالهای بسیار ولی همچنان تمامی مسلمانان در روز عاشورا با برگزاری مراسم های مختلف در این ایام به عزاداری می پردازند.

گروسی یادآور شد: قیام امام حسین (ع) همواره چراغ هدایت و کشتی نجات برای رهجویان طریق حق و حقیقت بوده است و به راستی تفسیر حدیث شریف رسول اکرم (ص) که می ‌فرمایند: «ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه» کاملا آشکار و قابل فهم است.

وی در پایان با اشاره به جایگاه و اقتدار کنونی نظام اسلامی در عرصه های مختلف گفت: ایران اسلامی به دلیل جایگاهی که دارد توانسته است با اقتدار هرچه تمامتر از دستاوردهای خود دفاع و در صحنه های جهانی و بین المللی تاثیرگذار باشد.

کد مطلب 1479340

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