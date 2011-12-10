کتابخانه باز در دادگستری قزوین راه اندازی شد

جمال انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، دسترسی آسان شهروندان به کتاب و استفاده بهینه از زمانهای انتظار است.

وی اجرای این طرح را جهت ارتقاء فرهنگ مطالعه و بهبود سرانه مطالعه موثر دانست و تصریح کرد: دادگستری بصورت ماهانه اقدام به توزیع کتاب رایگان در کتابخانه های متمرکز در راهروهای دادگستری شهرستان قزوین می کند که امید است از این طریق مراجعین تمایل بیشتری به مطالعه داشته باشند تا بتوانند از زمان خود استفاده مطلوبی را داشته باشند.

انصاری یادآور شد: تعداد 100 جلد کتب مذهبی، اجتماعی، حقوقی در این کتابخانه قرار گرفته است.

