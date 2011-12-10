دفن مخفیانه جسد شهیده انقلاب بحرین/ محکومیت نوجوانان زیر 12سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه اخیرا در جنایتی هولناک "زهرا صالح محمد" زن جوان بحرینی را با فرو کردن میله آهنین در سرش مورد حمله قرار دادند.

این زن جوان بحرینی در نهایت پس از چند روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ به شهادت رسید و مقامات رژیم آل خلیفه به علت نگرانی از خشم عمومی جسد وی را مخفیانه دفن کردند.

زهرا اخیرا در روستای "الدیه" مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود که طی آن میله آهنین در سرش فرو رفته بود. این میله آهنین باعث ایجاد سوراخی 6 اینچی در سر زن جوان بحرینی شده بود.

در تحولی دیگر، یک دادگاه در بحرین سه دختر زیر 12 سال را به علت مشارکت در تظاهرات به همراه مادرانشان محکوم کرد. "ریم خلف" از فعالان حقوقی در بحرین با اشاره به احکام صادره از سوی دادگاه بحرینی تاکید کرد: این سه نوجوان به یک سال زندگی تحت مراقبت با صدور گزارشهای 6 ماهه از وضعیتشان محکوم شده اند.

از سوی دیگر، تظاهرات روز گذشته مردم بحرین در منامه و شهرک السنابس با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد. نیروهای امنیتی در این حملات علیه مخالفان از گاز اشک آور و گلوله های مشقی استفاده کردند.

همچنین "شیخ عیسی قاسم" شخصیت مطرح دینی بحرین در خطبه های نماز جمعه روز گذشته خواستار تدوین قانون اساسی در بحرین بر مبنای اصول دموکراتیک شد.

وی تاکید کرد: قانونی که حق و عدالت را رعایت نکند هیچ ارزشی ندارد و در تدوین این قانون اساسی باید همگان مشارکت داشته باشند.