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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

گرجی زاده:

سلامت زندان، زمینه ساز بازگشت سعادتمندانه زندانیان به اجتماع است

سلامت زندان، زمینه ساز بازگشت سعادتمندانه زندانیان به اجتماع است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندان های استان کردستان گفت: تقویت باورهای دینی و حفظ سلامت روانی در زندان می تواند محور تحولات مثبت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله گرجی زاده در جلسه هم اندیشی کانون بسیج حقوقدانان شهید بهشتی سنندج که با حضور قضات، وکلا و مسئولان قضایی استان کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان زمینه ساز اصلاح مجرمان و بازگشت سعادتمندانه آنان به اجتماع است و تقویت باورهای دینی و حفظ سلامت روانی در زندان می تواند محور تحولات مثبت باشد.

وی از تعهد و دلسوزی پرسنل زندان های استان کردستان به عنوان نقطه عطفی در پیاده کردن برنامه های سازمان یاد کرد و افزود: با توجه به سختی کار در زندان نیاز است تا با ایجاد انگیزه به صورت مادی و معنوی در بین کارکنان زمینه توسعه برنامه های مختلف اصلاحی و تربیتی را که زندانیان مجری آن هستند، فراهم کرد.

مدیرکل زندان های استان کردستان ادامه داد: صیانت از کرامت انسانی و پرورش استعدادها، محور اصلی فعالیت های زندان های استان کردستان است که این امر با تدابیر خاصی در حال تحقق است.

گرجی زاده در پایان افزود: با توجه به اینکه حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی زندانیان و توجه به خواسته های مشروع آنان از اولویت های کاری است می طلبد که پرسنل و زندانبانان نیز در شرایط مناسب روحی و روانی باشند تا بتوانند در این راستا به اهداف از پیش تعیین شده جامه عمل بپوشانند.

کد مطلب 1479347

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