به گزارش خبرگزاری مهر، در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال مراکز استانی صدا و سیما برای انعکاس گوشهای از آیینهای محلی و بومی عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) در سراسر کشور، بیش از 80 ارتباط زنده به مدت 25 ساعت و 24 دقیقه با شبکه شما برقرار کردند.
تجمع عزاداران استانهای زنجان، اردبیل، لرستان، بم کرمان و مراسم خطبه خوانی حرمهای مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و شاه چراغ گوشهای از این آیینهای عاشورایی را تشکیل میدادند.
- شبکه مستند سیما این هفته و در قالب برنامه "شبهای مستند" آثار محمدعلی اینانلو مستندساز و استاد طبیعت شناس ایران را از 19 تا 24 آذر با حضور او در برنامه مرور میکند و سعید قطبیزاده، مجری- کارشناس برنامه به نقد و بررسی آثار میپردازد.
"شبهای مستند" به تهیه کنندگی بابک میزانی هر شب به جز جمعهها، ساعت 19 از شبکه مستند سیما پخش میشود.
- زحل رضوی کارگردان انیمیشن "کلاغها" از راه پیدا کردن این انیمیشن 10 قسمتی با تکنیک دو بعدی به جشنواره جام جم سال 90 خبر داد. این پویانمایی بدون دیالوگ برای گروه سنی خردسال و کودک ساخته شده و داستان زندگی چهار کلاغ است.
- برنامه ترکیبی "باران" به تهیهکنندگی مهدی حسینزاده از 19 آذر ماه هر شب به جز جمعه شبها ساعت 19:30 تا 21:30 پخش میشود. محمد سادات اخوی و مجید یراق بافان مجری این برنامه هستند که جایگزین "گلاب یاس" روی آنتن میرود.
- سعید غفاری مدیر سیمای انگلیسی شبکه سحر از پخش برنامه "هزار تو" با موضوع بررسی تاریخ نفوذ و حضور سلطه جویانه انگلیس در ایران خبر داد. طبقه گفته او این مستند به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی حمید کوهپایی برای اولین بار از زبان کارشناسان بریتانیایی به ارائه اسنادی منتشر نشده میپردازد.
- روند تولید فیلم سینمایی "پرده آخر" ساخته واروژ کریم مسیحی که جزو نخستین تجربههای شکست مرز واقعیت و حقیقت در سینمای ایران بود، با بازی سعید پور صمیمی ، فریماه فرجامی، داریوش ارجمند و... در قالب برنامه "یک فیلم ، یک تجربه" مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
این مستند را آزاده بیزارگیتی در 36 دقیقه کارگردانی کرده است و تاکنون در جشنوارههای مختلفی از جمله بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه و جشنواره تصویر شرکت داشته است. تهیه کننده این مجموعه مستند ناهید دل آگاه است و "پرده آخر" یکشنبه 20 آذر، ساعت 16 از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.
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