شوراها در امر انتخابات بی طرف باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهرقربان دلیجه در نشست روسای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای تابعه بخش مرکزی، حضور گسترده و پرشور مردم در عرصه انتخابات را مایه یاس و نامیدی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد.

وی اذعان داشت: مردم ایران اسلامی، ولایت مداری خود را بارها و بارها اثبات کرده و همواره گوش جان به فرامین مقام معظم رهبری سپرده اند.

بخشدار مرکزی آق قلا در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت های غیررسمی برخی از کاندیداهای احتمالی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر ضرورت قانونمندی و پرهیز نامزدهای انتخاباتی از طرح مسائل و موضوعات حاشیه ای، تفرقه آمیز و حساسیت زا تاکید کرد.



وی در این راستا از دهیاران خواست به منظور حفظ فضای وحدت و همدلی در جامعه، مردم را به حضور گسترده در انتخابات و مشارکت عمومی تشویق کنند.



بخشدار مرکزی آق قلا گفت: مردم صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هدف اصلی همه مسئولان و در راس آن ها مقام معظم رهبری شرکت پرشور و نشاط و همه جانبه مردم در عرصه انتخابات و درپای صندوق های رای است، چرا که سرنوشت نظام و انقلاب به دست همین مردم رقم خواهد خورد.