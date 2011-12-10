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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

کشف 93 قبضه سلاح در مرزهای شمال غرب

کشف 93 قبضه سلاح در مرزهای شمال غرب

معاون اطلاعات مرزبانی کشور از کشف 93 قبضه سلاح در مرزهای شمال غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم زمانیان با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران اطلاعات هنگ مرزی ارومیه در استان آذربایجان غربی با کسب اخباری در مورد ورود تعدادی سلاح شکاری و انتقال آن به عمق خاک ایران با مراقبت های ویژه و اقدامات اطلاعاتی تمامی مبادی ورودی و تردد خودروهای منطقه را زیر نظر گرفتند.

وی ادامه داد:ماموران موفق شدند در این راستا دو دستگاه خودرو سواری که اقدام به جاسازی و حمل سلاح غیرمجاز کرده بودند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه خودروها را حین تردد در منطقه توقیف کنند.

معاون اطلاعات مرزبانی کشور با العام دستگیری دو راننده قاچاقچی سلاح گفت: ماموران اطلاعات هنگ مرزی ارومیه در بازرسی از خودروهای توقیفی موفق به کشف 93 قبضه سلاح شکاری تک لول و دولول شدند. مچنین با تکمیل پرونده متهمان با محموله های غیر مجاز تحویل مراجع قضایی شدند.
 

کد مطلب 1479353

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