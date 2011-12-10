کشف 93 قبضه سلاح در مرزهای شمال غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم زمانیان با اعلام این خبر اظهار داشت: ماموران اطلاعات هنگ مرزی ارومیه در استان آذربایجان غربی با کسب اخباری در مورد ورود تعدادی سلاح شکاری و انتقال آن به عمق خاک ایران با مراقبت های ویژه و اقدامات اطلاعاتی تمامی مبادی ورودی و تردد خودروهای منطقه را زیر نظر گرفتند.

وی ادامه داد:ماموران موفق شدند در این راستا دو دستگاه خودرو سواری که اقدام به جاسازی و حمل سلاح غیرمجاز کرده بودند را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه خودروها را حین تردد در منطقه توقیف کنند.

معاون اطلاعات مرزبانی کشور با العام دستگیری دو راننده قاچاقچی سلاح گفت: ماموران اطلاعات هنگ مرزی ارومیه در بازرسی از خودروهای توقیفی موفق به کشف 93 قبضه سلاح شکاری تک لول و دولول شدند. مچنین با تکمیل پرونده متهمان با محموله های غیر مجاز تحویل مراجع قضایی شدند.

