فعالیت های قرآنی در کشور پاسخگوی نیاز جامعه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو صبح شنبه در نشست صمیمی با مدیرکل صدا وسیما مرکز گیلان اظهارداشت: در فعالیت های قرآنی به رغم اقدامات بسیاری که انجام گرفته ضعف های نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: در عرصه آموزش قرآن کارهای بسیاری می توان انجام داد به شرط اینکه از تمام ظرفیت های موجود استفاده شود.

مسئول تخصصی ترین نهاد قرآنی کشور گفت: به جهت نهادینه شدن قرآن و تعالیم قرآنی در جامعه باید تحت تأثیر تعالیم قرآنی برنامه های آموزشی اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه انعکاس فعالیت های قرآنی و گسترش تبلیغات در حوزه قرآن از صدا و سیما از برکات جمهوری اسلامی است، یادآورشد: از این فرصت ها و امکانات باید برای توسعه و گسترش فرهنگ قرآن بهره بیشتری گرفت.

مدیرکل صدا وسیما مرکز گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه قرآن کتاب انسان شناسی و انسان سازی است، براهمیت و آموزش و ترویج فرهنگ قرآن تاکید کرد و گفت: بدون شک سرمایه نجات و خمیرمایه سعادت و کلید درهای بهشت توجه به قرآن و توسل به ائمه اطهار (ع) است.



محسن نصرپور افزود: اکنون که با تاکیدات مقام معظم رهبری نهضت قرآن آموزی، روندی صعودی به خود گرفته است، سازمان صدا وسیما نیز بنا به مسئولیت سنگین رسانه ای در مبارزه با هجمه های فرهنگی دشمن در بعد رسانه ای خود را تجهیز می کند.

وی ادامه داد: دراین زمینه رسانه استانی علاوه بر استفاده از مباحث کارشناسی، گزارش، اخبار و تفاسیر مربوط به فعالیت های قرآنی با هدف ترویج بیشتر این فرهنگ، معرفی الگوهای قرآنی، ایده ها و ارائه موضوعات و فیلمنامه نیازمند مشارکت فعالان عرصه قرآنی با رسانه در تولید و ساخت برنامه های قرآنی و دینی در قالب نمایش و برنامه های آموزشی است.