مبالغ جمع آوری شده صندوقهای کمیته امداد در خراسان جنوبی 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری اظهارداشت: طی این مدت در راستای کمک رسانی به محرومین و اقشار آسیب پذیر و نیازمند مردم سخاوتمند و خیر ماهیانه بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون ریال به صندوقهای صدقات در سطح استان واریز کردند.

وی درخصوص موارد مصرف صدقات تصریح کرد: براساس نظر نماینده ولی فقیه دراین نهاد، مبالغ جمع آوری شده صدقات در سرفصلهای مختلفی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، کمک به امر ازدواج نیازمندان، کمک به مسکن مددجویان، اشتغال و ... هزینه می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، تعداد کل صندوقهای فعال استان را 82هزار و 44 صندوق ذکر کرد و یادآورشد: در راستای ترویج و توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری در جامعه طی هشت ماهه امسال چهار هزار و 990 صندوق جدید کوچک، متوسط و بزرگ در سطح منازل، فروشگاهها، سازمانهای دولتی، معابر، میادین و مکانهای عمومی نصب شده است.

اکبری یادآورشد: هنگام مراجعه نیروهای تخلیه گر به درب منازل و سایر مشترکین جهت تخلیه صندوق صدقات از این افراد کارت شناسایی معتبر و یا برگ ماموریت اداری اخذ شود.

وی یادآورشد: مشترکین درصورت مشاهده موارد مشکوک می توانند سریعا به نزدیک ترین کمیته امداد محل زندگی خود یا به نیروی انتظامی اطلاع دهند.