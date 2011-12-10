پنتاگون جسد 274 سرباز آمریکایی را در زباله ها دفن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست اخیرا با انجام تحقیقاتی از دفن اجساد دستکم 274 سرباز آمریکایی در یک زباله دانی در ایالت ویرجینیا پرده برداشت.

بر این اساس نیروی هوایی آمریکا نیز اخیرا با تایید دفن اجساد نظامیان این کشور در سال 2008 در میان زباله ها به تعداد دقیق اجسادی که به این نحو دفن شده اند، اشاره نکرد.

اما تحقیقات واشنگتن پست نشان می دهد در سالهای اخیر اجساد حداقل 274 سرباز آمریکایی بدون اطلاع خانواده هایشان در میان زباله ها خاک شده اند.

بر این اساس این اجساد اکثرا مربوط به سربازانی بوده که در انفجارهای شدید کشته شده بودند و خانواده هایشان پس از برگزاری مراسم بزرگداشت برای آنها باقیمانده جسد را به وزارت دفاع پس داده بودند.

"راش هولت" نماینده دموکرات کنگره آمریکا با محکومیت شدید این اقدام پنتاگون آنرا هتک حرمتی واضح به سربازان آمریکایی و خانواده های آنان دانست.

این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا در بیانیه خود با تایید این مسئله اعلام کرد که نمی دانسته در نهایت اجساد این سربازان در میان زباله ها دفن می شود. بر این اساس "نورتون شوارتز" فرمانده نیروی هوایی آمریکا هیچکدام از مقامات مسئول در این پرونده را از کار برکنار نکرد. البته "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا اخیرا خواستار بررسی بیشتر و دقیق تر این مسئله شده است.