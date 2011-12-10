به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اول "تاریخ و تاریخگرایی در نقد ادبی" با حضور دکتر حسین پاینده عضو هیئت علمی گروه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی دوشنبه 28 آذر ماه از ساعت 14 برگزار میشود.
جلسه دوم "معرفی دیدگاه شکلگرایان (فرمالیستهای) روس و آرای آنان در برابر تاریخنگری" با حضور دکتر کوروش صفوی
عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی سهشنبه 6 دیماه از ساعت 14 برگزار میشود.
جلسه سوم "میزگرد با حضور دکتر پاینده و دکتر صفوی" نیز چهارشنبه 14 دیماه از ساعت 14 برگزار میشود.
این نشستها همگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزارمیشوند.
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