به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اول "تاریخ­ و تاریخ­گرایی در نقد ادبی" با حضور دکتر حسین پاینده عضو هیئت علمی گروه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی دوشنبه 28 آذر­ ماه از ساعت 14 برگزار می‏شود.

جلسه دوم "معرفی دیدگاه شکل­گرایان (فرمالیستهای) روس و آرای آنان در برابر تاریخ­نگری" با حضور دکتر کوروش صفوی

عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی سه­شنبه 6 دی­ماه از ساعت 14 برگزار می‎شود.

جلسه سوم "میزگرد با حضور دکتر پاینده و دکتر صفوی" نیز چهارشنبه 14 دیماه از ساعت 14 برگزار می‎شود.



این نشستها همگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزارمی‎شوند.