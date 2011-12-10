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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

برگزاری نشست کاربست نظریه‌های رایج علوم انسانی در مطالعات تاریخی

برگزاری نشست کاربست نظریه‌های رایج علوم انسانی در مطالعات تاریخی

سومین دوره مجموعه نشستهای "بررسی و نقد امکان و چگونگی کاربست نظریه‌های رایج در علوم انسانی در مطالعات تاریخی" با عنوان "نظریه‌های رایج در نقد ادبی" از سوی پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مشارکت انجمن ایرانی طی ماههای آذر و دی برگزار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه اول "تاریخ­ و تاریخ­گرایی در نقد ادبی" با حضور دکتر حسین پاینده عضو هیئت علمی گروه ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی دوشنبه 28 آذر­ ماه از ساعت 14 برگزار می‏شود. 
 
جلسه دوم "معرفی دیدگاه شکل­گرایان (فرمالیستهای) روس و آرای آنان در برابر تاریخ­نگری" با حضور دکتر کوروش صفوی
عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی سه­شنبه 6 دی­ماه از ساعت 14 برگزار می‎شود.
 
جلسه سوم "میزگرد با حضور دکتر پاینده و دکتر صفوی" نیز چهارشنبه 14 دیماه از ساعت 14 برگزار می‎شود. 

این نشستها همگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، سالن حکمت  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزارمی‎شوند.
کد مطلب 1479358

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