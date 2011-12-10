مدیریت مصرف مشترکان برق با بهره برداری از سیستمهای هوشمند در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه ضیاءبخش فزود: این دستگاههای هوشمند در سه نقطه از شهر تهران نصب و به بهره برداری رسیده اند.

وی گفت: در این پروژه 570 کنتور تکفاز و سه فاز دربرج 55 طبقه تهران و بیش از دو هزار کنتور در مجتمع "آتی ساز" با استفاده از تکنولوژی BPLو خط تلفن شهری قرائت می شوند.

اجرای طرح "قرائت از دور" در مراکز تجاری علاءالدین و تیراژه

این مسئول افزود: طرح "قرائت از دور" به عنوان دومین طرح پایلوت کشور، در مراکز تجاری علاءالدین و تیراژه اجرا می شود.

وی بیان کرد: مرکز مدیریت این طرح می تواند هر پنج روز یکبار و یا در هر بازه زمانی بیش از پنج روز اقدام به جمع آوری داده ها از طریق خط تلفن کرده و ضمن دریافت گزارشهای مدیریتی، نسبت به ارسال اطلاعات به منظور صدور قبوض برق اقدام کند.

ضیاءبخش افزود: نسل جدید سیستمهای اندازه گیری انرژی الکتریکی در زمینه های مدیریت مصرف مشترکان و کاهش تلفات پیاده سازی می شود.

وی در خصوص تواناییهای این سیستمها یادآورشد: این سیستم دارای توانمندیهایی از جمله قرائت از راه دور، تحلیل اطلاعات مصرف مشترکان، تحلیل کیفیت شبکه های توزیع، بررسی و مدیریت تلفات شبکه و مدیریت و کنترل مصرف از راه دور است.

مدیر دفتر نظارت و کنترل اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: از دیگر ویژگیهای این سیستمها می توان به مدیریت دستکاریهای غیرمجاز در شبکه، مدیریت مصرف مشترکان در ساعات اوج مصرف برق و همچنین قطع و وصل برق مشترکان از راه دور اشاره کرد.