30 شکارچی متخلف در گمیشان دستگیر شدند/ کشف 95 قطعه پرنده

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ماموران موفق شدند درحین گشت وکنترل در نوار ساحلی شهرستان بندر ترکمن و تالاب بین المللی گمیشان در منطقه شکار و تیر اندازی ممنوع گمیشان، 30 شکارچی متخلف را دستگیر کند.

وی اظهار داشت: از این شکارچیان متخلف 95 قطعه انواع پرنده از قبیل مرغابی سرسبز، چنگر، مرغابی سرحنایی، خوتکا، سار، کاکایی کشف و ضبط شد که در این خصوص شکارچیان متخلف پس از تشکیل پرونده به همراه موارد ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شدند.

ممشتی افزود: هر نوع شکار پرندگان در استان گلستان بدون تحصیل پروانه شکار ممنوع بوده و بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می کند که ماموران گارد اجرایی محیط زیست را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد فرصت طلب که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه های حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد.

ممشتی افزود : در این راستا اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان به عنوان مجری حفاظت از حیات وحش استان آماده دریافت گزارشات و اخبار مردم در پاسگاه های محیط بانی و ادارات محیط زیست شهرستانها بوده و تلفن تماس 2- 5524461 اداره کل حفاظت محیط زیست استان بصورت شبانه روزی در خدمت است.