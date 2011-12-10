فارس همچنان رتبه برتر تولیدات کشاورزی کشور را دارد

مهرزاد خرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کشاورزی استان فارس افزود: فارس با 729 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه دارای رتبه سوم و 374 هکتار سطح زیرکشت محصولات دائمی رتبه دوم در میان استانهای کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: این استان با حدود 2.7 میلیون تن تولیدات باغی رتبه اول کشور، بالغ بر پنج میلیون تن تولیدات زراعی رتبه دوم، هشت دهم میلیون تن تولیدات دامی رتبه پنجم، 3.8 هزار تن تولیدات شیلاتی رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آخرین اطلاعات کشوری بخش کشاورزری در حدود سه سال پیش ارائه شده، یادآور شد: فارس با تولید یک هزار و396 تن گندم تولید 10.4 درصد کشور را به خود اختصاص داده و همچنان مقام اول تولید کشور است و در بحث ذرت دانه ای، فارس با تولید بالغ بر 423 هزار تن برابر با 22.3 درصد از محصولات کشور دارای رتبه اول است.

خرد با اشاره به دیگر رتبه های استان فارس در بخشهای مختلف کشاورزی کشور، گفت: رتبه اول تولید گوجه فرنگی با تولید بالغ بر یک هزار و 153 تن برابر با 19.6 درصد کشور، رتبه اول لوبیا با تولید بالغ بر 56 هزار تن برابر با 31 درصد از کل محصولات کشور، مقام اول تولید انجیز با تولید سالیانه 16 هزار تن برابر با 29.2 درصد از کل کشور، رتبه اول تولید بادام با میزان 26 هزار تن برابر با 25.5 درصد از محصولات کشور، رتبه اول انار با تولید 227 هزار تن برابر با 37.8 درصد از کل تولیدات کشور و رتبه اول در بحث تولید انگور با میزان 422 هزار تن برابر با 16 درصد از تولیدات کشور است.

وی تصریح کرد: فارس در بحث توسعه آبیاری تحت فشار بالغ بر 16.8 هزار هکتار و متوسط صرفه جویی 79 میلیون متر مکعب آب و در بحث تسطیح لیزری اراضی در سطح بیش از 14 هزار هکتار دارای رتبه اول کشور است.

خرد ادامه داد: اجرای طرح کم خاکورزی حفاظتی در سطحی بالغ بر 133 هزار هکتار و همچنین اجرایی کردن طرح بی خاکورزی حفاظتی در سطحی بیش از 23 هزار هکتار رتبه اول کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رتبه های دوم و سوم فارس در بخش کشاورزی کشور، افزود: محصولاتی همچون خیار با تولید 150 هزار تن برابر با 9.4 کشور، مرکبات با تولید یک هزار و 325 تن برابر با 30.2 درصد کشور، گوشت قرمز با تولید 60 هزار و 500 تن برابر با 6.7 درصد از کل کشور و همچنین در بخش ظرفیت فرآوری واحدهای صنایع تبدیلی به تولید رسیده دارای رتبه دوم کشور است.

خرد تصریح کرد: پنبه با تولید 24.8 هزار تن برابر با 9.8 درصد کل کشور، چغندر قند با تولید بالغ بر 102 هزار تن برابر با 8.2 کل کشور، سیب با تولیدی بالغ بر 394 هزار تن برابر با 12.3 درصد از کل کشور و همچنین در بخش واحد های صنایع تبدیلی به بهره برداری رسیده و تعداد اشتغال ایجاد شده در واحد های صنایع تبدیلی داری رتبه سوم کشور است.

وی یادآور شد: استان فارس 10 درصد از تولیدات دامی، زراعی، باغی و شیلاتی کشور را تامین می کند و در کل رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.