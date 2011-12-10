جزئیات حمله مسلحانه در یک دانشگاه آمریکا/ عامل حمله شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشجوی 22 ساله که چند دقیقه پس از کشتن افسر پلیس دانشگاه ویرجینیا تک با همان اسحله به زندگی خود پایان داد "راس تروت اشلی" نام دارد.

"تروت اشلی" که دانشجوی نیمه وقت دانشگاه ردفورد در 15 مایلی جنوب غربی بلکسبورگ بود روز قبل از حمله به پلیس دانشگاه ویرجینیا تک به زور اسلحه از اداره املاک در ردفورد یک خودروی مرسدس سفید را به سرقت برده بود. این خودرو روز بعد در پردیس دانشگاه ویرجینیا تک شناسایی شد.

برپایه اطلاعات پلیس، اشلی قبل از حمله روز پنجشنبه هیچ تماس یا ارتباطی با "دریک کروس" افسر 39 ساله اداره پلیس دانشگاه ویرجینیا تک نداشته است.

اداره خبری پلیس در این خصوص توضیح داد: "ماموران پلیس ایالتی به تحقیقات خود برای کشف دلایل این حمله و بازسازی رفتارهای اشلی در روزها و ساعاتی که منجر به قتل افسر پلیس دانشگاه و سپس خودکشی وی شد ادامه خواهند داد."

براساس گزارش "سی. ان. ان"، اجساد "اشلی" و "کروس" در فاصله کمی از هم پیدا شدند.

از 16 آوریل 2007 تاکنون، این دومین حمله مسلحانه ای است که یک دانشجو در ویرجینیا تک انجام داده است.