ترجمه جدیدی از «قدرت» روندا برن منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قدرت» نوشته «روندا برن» ادامه کتاب جنجالی «راز» این نویسنده است که در سال‌های اخیر، مخاطبان بسیاری داشته است.

نویسنده در این کتاب تلاش دارد به زبانی ساده، عامیانه و همه‌فهم به مخاطبان بگوید همه چیز در این جهان، یک امکان بالقوه است که می‌توان آن را به فعلیت و واقعیت تبدیل کرد.

وی همچنین معتقد است تمام موجودات زنده دارای فرکانس‌های خوب و بد هستند؛ به طوری ‌که این فرکانس‌ها موجب جذب اتفاقات خوب یا بد به زندگی انسان‌‌ها می‌شود و در یکی از اظهار نظرهای خود در این کتاب می‌گوید: به نظر من درست یا غلط بودن این نظر و اینکه آیا به‌درستی این فرکانس‌ها وجود دارند یا به چه شکل تاثیر گذارند مهم نیست و آنچه دارای اهمیت است اینکه، عمل کردن به گفته‌های این کتاب و ایجاد روحیه مثبت‌اندیشی در خود، ‌موجب شادی و رضایت از زندگی می‌شود.

«ایرنا مُحی‌الدین بُناب» علاوه بر مترجم بودن، داستان‌نویس نیز هست و تجربیاتی در این زمینه دارد که از جمله آن می‌توان به بازآفرینی «مرزبان‌نامه» در مجموعه «یکی بود یکی نبود» اشاره کرد که به‌ زودی به وسیله نشر کتاب پارسه به چاپ خواهد رسید.

کتاب «قدرت» نوشته «روندا برن» در 208 صفحه و با قیمت 5500 تومان به وسیله نشر «آموت» منتشر شده است.