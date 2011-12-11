تخلفات وزرا کاهش یافت/ تخلفات رئیس جمهور همچنان ادامه دارد

عبدالرضا رحمانی فضلی درگفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که میزان تخلفات بودجه ای دولت در سالهای اخیر چه میزان کاهش داشته است، گفت: به دلیل روند کاری که ما در دیوان محاسبات پیگیری می کنیم در حوزه عدم تخصیص اعتبارات و عدم کنترل پروژه ها تخلفات رو به کاهش بوده است.

تخلفات بیشتر در سطح رئیس دولت و هیئت دولت است

وی ادامه داد: با جرات می توانم بگویم در بدنه دولت از وزیران به پایین ما مواجه با کاهش تخلفات و همکاری بسیار خوب وزیران، استانداران و مسئولان دستگاهها با دیوان محسابات هستیم، اما در سطح دولت و رئیس دولت تخلفات همچنان ادامه دارد.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: به عنوان مثال عدم کسب درآمدها، جابه جایی در درآمدها و عدم واگذاری مناسب در اصل 44 ، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و برداشت ها و پرداخت ها به حساب ذخیره ارزی همه مواردی است که در سطح بدنه دستگاههای اجرایی نیست و شامل رئیس دولت و هیئت دولت می شود که البته ما مرتب دراین موارد به دولت و مجلس گزارش می دهیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: گزارشات دیوان محاسبات در کمیسیون های مجلس مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال ما در اسفند ماه سال گذشته اعلام کردیم 12 هزار میلیارد به حساب ذخیره واریز نشده است که مجلس طی بررسی هایی که داشت روی آن صحه گذاشت و نهایتا مجلس به این گزارش رای مثبت داد و موضوع به قوه قضائیه ارجاع شد.

وی ادامه داد: چنین تخلفاتی در سطح دستگاههای اجرایی و وزیران نیست اما در سطح رئیس دولت کماکان با تخلفات مواجه هستیم.

توجیه دولت در تخلفات برای دیوان قابل قبول نیست

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که چطور می شود که با تذکرات پی در پی شما و گزارشاتی که به مجلس می دهید همچنان تخلفات قانونی ادامه یابد، گفت: آنها توجیه خاص خود را دارند توجیهاتی که از نظر ما قابل قبول نیست. به عنوان مثال جوابی که دولت می دهد این است که کسری بودجه داشتیم و 12 هزار میلیارد را هزینه کردیم اما پاسخ ما این است که باید لایحه متمم به مجلس می دادید و چون ندادید تخلف کرده اید.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال که پاسخ شما در قبال صحبت های اخیر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور مبنی بر اینکه ‌"حساب و کتاب لازم در کشور وجود ندارد. متاسفانه کسی نیست رسیدگی کند وگرنه رئیس دیوان محاسبات به خود جرات نمی‌داد که اتهامات بی‌اساس را به دولت وارد کند"، چیست؟ گفت: من نمی دانم منظور وی کدام آمار و ارقام است اگر اسم می برد بهتر بود و ما توضیح بهتری به ایشان می دادیم.

آمادگی دارم پاسخ ابهامات دولت در تفریغ بودجه 4 سال گذشته را بدهم

وی ادامه داد: از آنجا که ایشان کلی گویی کرده من هم کلی می گویم که بنده به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور آمادگی دارم که در هر محلی که دولت در تفریغ های بودجه سال های 86 تا 89 که در زمان بنده انجام شده است سئوال و ابهامی دارد، پاسخ دهم.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: البته اگر در جایی اشتباه کرده باشیم حتما عذرخواهی می کنیم و اگر آنها دچار برخی تخلفات و انحرافاتی شدند باید قبول کنند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تشخیص صحت و عدم صحت داده های ما مجلس است و ما به مجلس گزارش می دهیم و تاکنون مجلس شورای اسلامی ایرادی از ما نگرفته است. یک نکته هم که نباید از آن غافل شد این است که گزارش های ما براساس داده های دستگاهها است و دیوان خود تولید آمار و ارقام ندارد.

رحمانی فضلی درباره تبعات این نوع اظهار نظرها در افکار عمومی نیز گفت: من این حرفها را سخفیف می دانم زیرا موجب بی اعتمادی می شود و ارزشی هم ندارد.

وی ادامه داد: احترام زیادی برای مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور قائل هستم اما بی اعتمادی مردم به نظام همان بی اعتمادی مردم به دولت است و فرقی ندارد. وقتی دولت بگوید در کشور حساب و کتاب نیست چه توقعی می توانیم داشته باشیم، این درحالی است که اتفاقا حساب و کتاب هم اکنون در دست دولت است. بنابراین نباید چنین صحبت هایی شود. اگر کسی تخلفی می کند مراجع قضایی باید رسیدگی کنند.

درخصوص پاکی یا ناپاکی دولتها قوه قضائیه اعلام نظر می کند

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که با وجود ادعای دولت دهم مبنی بر اینکه پاکترین دولت در سالهای بعد از انقلاب است، آیا چنین ادعایی از سوی دیوان قابل تایید است، گفت: ما از دولتهای قبلی ارزیابی دقیقی نداریم که بخواهیم مقایسه کنیم. مبانی کار و روشها در دولتهای مختلف متفاوت بوده و حجم بودجه ها هم متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: آنچه می توانیم بگوییم این است که هم دولتهای قبل و هم این دولت تخلفاتی داشته اند . این قوه قضائیه است که پاکی و ناپاکی دولتها را با بررسی هایی که انجام می دهد مشخص می کند. دیوان محاسبات مسئوال بررسی تخلفات قانونی است و تخلفات قانونی جرم نیست، قوه قضائیه مسئول بررسی جرم ها است.

تاخیر در قرائت گزارش های تفریغ بودجه را به مجلس یادآور شده ایم

رحمانی فضلی درباره عدم قرائت به موقع گزارشات تفریغ بودجه سالانه نیز گفت: از نظر ما گزارش های تفریغ بودجه در صورتی که قرائت شود و به اطلاع عموم برسد بسیار ارزشمندتر است.

وی ادامه داد: گزارش های تفریغ تهیه شده، نقش هدایتگری، بازدارندگی و اطلاع رسانی دارد، هرچند ما با فرستادن کارشناسان خود به مجلس و کمیسیون ها، نمایندگان مجلس را در جریان تخلفات و نقایص می گذاریم اما مجلس هم موظف است طبق آئین نامه داخلی برنامه ریزی کند که در کمترین زمان ممکن گزارش های تفریغ بودجه را در صحن مجلس قرائت شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که آیا تاکنون شخصا موضوع تاخیر 6 ماهه در قرائت گزارش تفریغ بودجه 88 را پیگیری کرده است، گفت: ما هر وقت که می رسیم یادآوری می کنیم که گزارش تفریغ چه شد، گویا مجلس هم دلایل خاص خود را برای تاخیر در قرائت این گزارش دارد. البته نمایندگانی هم در صحن مجلس نسبت به آن تذکراتی داده اند، بحث این است که قرائت گزارش تفریغ می تواند نقش مفیدی در تصویب قوانین و قانون بودجه سال آینده کشور داشته باشد.