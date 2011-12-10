رزرو صندلی "ساکن صحرای سکوت" در سالن فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند مروری بر شناختنامه هنری زنده یاد خسرو شکیبایی به تهیه کنندگی جمشید مشایخی و سید هادی منبتی و به کارگردانی الهام قره خانی و امیرمهرتاش مهدوی برای اکران در جشنواره فیلم فجر و نمایش عمومی در حال گذراندن مجدد مراحل جدید تدوین است.

دراین مستند که آماده سازی نسخه پایانی آن در حدود سه سال به طول انجامیده هنرمندانی چون، جمشید مشایخی، ژاله علو، مرتضی احمدی، داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، جلال الدین معیریان، کیومرث پوراحمد، بیژن بیرنگ، زنده یاد مسعود رسام، مهدی صباغ زاده، احمد رضا درویش، محمود پاک نیت، مهرانه مهین ترابی، مجید جعفری، مجید جوانمرد، حسین خانی بیک، رامبد جوان و مهرداد صدیقیان حضور دارند و همچنین در ارتباط با زندگی خانوادگی این هنرمند؛ پروین کوشیار (همسر زنده یاد شکیبایی) پوریا و پوپک (فرزندان شکیبایی) به گفتگو نشسته اند.

عوامل تولید مستند "ساکن صحرای سکوت" عبارتند از:نویسنده:الهام قره خانی، مدیر تولید:سام مشایخی، مشاور کارگردان:دکتر اکبر عالمی، گویندگان: ژاله علو، نیکی کریمی، رامبد جوان، سام مشایخی، رضا رشیدپور، تدوین و صداگذاری: امین عابدی، موارد تبلیغاتی:حسین زارعی، دستیار کارگردان: وحید سلطانی، عکاس:شراره ایرایی، مدیر روابط عمومی:علی زارعی نمینی ومحصول سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ( موسسه تصویر شهر).

الهام قره خانی و امیرمهرتاش مهدوی در مرحله فیلمبرداری اولین فیلم رئال انیمیشن بلند سینمایی ایران بنام "بانویی از ماه" به تهیه کنندگی مجید و حمید آقا گلیان است.

