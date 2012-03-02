به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم آرش میراسماعیلی مدیر تیم‌های ملی جودو رقابت‌های انتخابی تیم ملی جودو به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 16 اسفندماه در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.

به همین منظور از 28 جودوکار از جمله 10 عضو تیم ملی جوانان برای حضور در این مسابقات دعوت بعمل آمد. علی معلومات، امیرقاسمی نژاد، جواد محجوب و محمدرضا رودکی به ترتیب در چهار وزن 73- کیلوگرم، 81- کیلوگرم، 100- کیلوگرم و 100+ کیلوگرم که شانس کسب سهمیه المپیک را دارند به طور مستقیم راهی مسابقات آسیایی می‌شوند.

نفراتی هم که در مسابقات انتخابی در این سه وزن به عنوان نخست دست پیدا کنند در قالب تیم ملی در مسابقات تیمی قهرمانی آسیا به روی تاتامی می‌روند. در سه وزن دیگر نفرات اول به ترکیب اصلی تیم ملی اضافه خواهند شد. ضمن اینکه در وزن 100+ کیلوگرم نفر اول مسابقات انتخابی در وزن آزاد رقابت‌های قهرمانی آسیا به مبارزه با رقبای خود خواهد رفت.

رقابتهای انتخابی تیم ملی با 5/2 کیلوگرم ارفاق وزن در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. همچنین در پایان این مسابقات کادر فنی جدید تیم ملی انتخاب و مشغول به کار خواهد شد. نفرات دعوت شده به مسابقات انتخابی عبارتند از :

وزن 60- کیلوگرم: محمد جوانی، قاسم نوری‌زاده، احسان بهرامی و قنبرعلی قنبری

وزن 66- کیلوگرم: وحید بنا، احسان فیروزی، محسن غفار و احسان خطیبی

وزن 73- کیلوگرم: سعید مولایی، الیاس علی اکبری، عرفان محبی و محمد ملک محمدی

وزن 81- کیلوگرم : محمد جمالی، حسین خدامرادی و محمد صید آبادی

وزن 90- کیلوگرم: مسعود جلیلوند، مسعود خرابات، مجتبی نیک بین و رضا مخیری

وزن 100- کیلوگرم : شایان نصیرپور و میلاد شیری

وزن 100+ کیلوگرم: امیرملکی پور، ابراهیم قجر و فرشاد پیری‌پور