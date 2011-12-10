پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود هواپیمای جاسوسی آمریکا به آسمان ایران گفت: چشم‌های بیدار دنیا منتظرند تا سازمان ملل در اقدامی قانونی تجاوز آمریکایی‌ها به حریم جمهوری اسلامی ایران را محکوم کند.

وی در ادامه یاد آور شد: وقتی سازمان ملل در مورد ادعای بی اساس آمریکایی‌ها در رابطه با ترور سفیر عربستان در آمریکا علیه ایران قطعنامه صادر می کند، باید در مقابل این تجاوز آشکار که درعمق 250 کیلومتری خاک ایران توسط هواپیمایی که صرفا در اختیار سازمان جاسوسی آمریکا بوده است اقدامی جدی را علیه آمریکا انجام دهد.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس با بیان اینکه این تجاوز آمریکاییها قدرت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت افزود: مهار این هواپیمای جاسوسی توسط ایران نشان داد کشورما نه تنها در یک بعد بلکه در تمام ابعاد، کشور سر آمد منطقه است.

سروری در ادامه خاطر نشان کرد: ایران در یک جنگ الکترونیک با آمریکاییها توانست مدیریت الکترونیک آمریکاییها بر این پهپاد را از کنترل آنها خارج کرده و با در اختیار گرفتن این هواپیما بار دیگر قدرت خودش در منطقه را به اثبات برساند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مهار این پهباد توسط ایران را هشداری به آمریکا خواند و تصریح کرد: این اقدام گوشه ناچیزی از ظرفیت های جمهوری اسلامی است و آمریکایی ها اگر بخواهند در منطقه بیش از این جنجال آفرینی کنند این آتش ابتدا دامن خودشان را خواهد گرفت.

اقدامات دستگاه دیپلماسی به هنگام و لازم بود، اما کافی نیست

وی درادامه افزود: تجاوز هواپیمای جاسوسی آمریکا به ایران حکایت از فطرت ماجراجویانه، جاسوسی و مداخله جویانه آمریکاییها داشته و از طرف دیگر نشان داد ایران قادر است هر تجاوزی را در بالاترین سطح کنترل کرده و هر تهدیدی را به فرصت برای جمهوری اسلامی تبدیل کند.

رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس اقدام دستگاه دیپلماسی کشورمان در این خصوص را مثبت خواند و تصریح کرد: اقدام به موقع وزارت امور خارجه در احضار سفیر سوئیس و همچنین اقدام سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در باره طرح دعوای حقوقی در مورد این تجاوز قابل تحسین است.

سروری همچنین در ادامه افزود: این اقدامات از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان به هنگام و لازم بود اما کافی نیست.

وی خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه باید این اقدام خوبی را که شروع کرده با اقتدار توسعه دهد و فرصتی فراهم کند تا اقدام متجاوزانه آمریکا بر همگان روشن شود.

بررسی تمام ابعاد تجاوز پهپاد آمریکایی به ایران در جلسه کمیسیون امنیت ملی

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به بر گزاری جلسه صبح امروز کمیسیون امنیت ملی در این خصوص گفت: جلسه کمیسیون امنیت ملی صبح امروز با حضور برخی معاونین وزارت امور خارجه برگزار شد و همه ابعاد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

سروری اظهار داشت در این جلسه نکات ریز و دقیقی در این خصوص مطرح وهمچنین مفاهمه ای نیز در این باره صورت گرفت.

وی در پایان افزود: قرار شد این موضوع در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و مجلس وظیفه خودش را در رابطه با پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام متجاوزانه انجام دهد.