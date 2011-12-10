امکان کلاهبرداری از داوطلبان/ کنکوریها مراقب سارقان اطلاعات بانکی باشند

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان سنجش به داوطلبانی که قصد دارند از طریق خرید اینترنتی اقدام به ثبت‌نام کنند، توصیه می کند که در هنگام ورود به صفحه پرداخت بانکی به نکات امنیتی توجه کنند.

وی در تشریح نکات ایمنی ثبت نام اینترنتی یادآور شد: داوطلبان در صورت مراجعه به کافی‌نت برای ثبت‌نام‌،‌ توجه داشته باشند که کی بورد دستگاهها به وسایل جانبی مجهز نباشد و برای پرداخت اینترنتی تنها از کی بورد امن که در صفحه اینترنتی بانک مشاهده می شود، استفاده کنند.

خدایی اظهار داشت: سازمان سنجش به همه داوطلبان توصیه می کند که نکات ایمنی را رعایت کنند تا در پرداخت وجه ثبت نام و همچنین ثبت نام اینترنتی در آزمون سراسری سال 91 با مشکل مواجه نشوند.

قائم مقام سازمان سنجش خاطرنشان کرد: کاربران از دادن شماره حساب و رمز بانکی خود به دیگران جدا خودداری کنند چون امکان کلاهبرداری وجود دارد.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 91 برگزار می شود و داوطلبان تا 25 آذرماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.