کتابخانه های مجازی استان فارس گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه دیدار با مدیر کل و جمعی از معاونین نهاد کتابخانه های عمومی استان فارس٫ با تاکید بر لزوم گسترش و تجهیز کتابخانه های عمومی استان فارس افزود: مردم فرهنگی استان فارس باید با توجه به سبقه و جایگاه بالای فرهنگی خود٫ از فضای کتابخانه ای مناسب و متناسبی برخوردار باشند و در این خصوص مجموعه مدیریتی استان فارس از ظرفیتهای اجرایی و اعتباری خود بهره گیری خواهد کرد.

وی یادآور شد: استان فارس در بسیاری از زمینه ها سرآمد و پیشتاز کشور به شمار می رود و در زمینه کتابخانه ها نیز باید با همین رویکرد فعالیت کند.

استاندار فارس تاکید کرد: فضای مجازی و کتابخانه های مجازی استان را باید همزمان با گسترش فضای فیزیکی کتابخانه ها گسترش داد و در این راستا می توان از تجربه کاری دیگر نهاد ها بهره گیری کرد.

صادق عابدین تصریح کرد: کتابها و نسخ تاریخی موجود در کتابخانه های استان فارس باید با رویکرد تخصصی و کارشناسی شده، از سوی سازمانهای متولی حفظ و احیا شود.