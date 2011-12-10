پیرترین دانشجوی پیام نور را بشناسید/ دلایل ادامه تحصیل پیرزن 65 ساله

به گزارش خبرنگار مهر، علویه ربابه مجتهد نجفی، پیرترین دانشجوی زن کشور هم اکنون در سن 65 سالگی در دانشگاه پیام نور تحصیل می کند.

این دانشجو در دانشگاه پیام نور حسن آباد فشافویه و در ترم اول رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها تحصیل می کند.

نجفی با روحیه دانش طلبی و کمک فرزندانش پس از سالها توانسته ادامه تحصیل دهد و دارای دو فرزند دختر است که یکی از آنها پزشک و دیگری مهندس برق است.

وی نوه پسری آیت الله سید یونس اردبیلی مدظله العالی و فرزند سیدعلی مجتهد نجفی صاحب کتاب معروف "ثواب الااعمال" و اهل مشهد است.



این دانشجو که اعتقاد دارد تحصیل برایش سخت نیست و همه درسها را می فهمد، آنچه را که می خواند یاد می گیرد و به دانشش می افزاید.

پیرترین دانشجوی رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها درباره علت ادامه تحصیلش بر این باور است که تحصیل در همه حال خوب است. تمام شعرا، علما و آدمهای بزرگ به تحصیل تاکید می کردند.

وی درباره خودش می گوید: نزدیک 20 سالگی دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی را در سن 50 سالگی گرفته است. چندین سال بعد مصمم شده برای ادامه تحصیل و خدمت به کشورش کسب دانش روز کند و در رشته مهندسی آبادانی روستاها دانشجو شد.

نجفی تاکید می کند که شبها حدود دو ساعت مطالعه می کند و چون مشغول کارهای منزل است بیشتر از این فرصت مطالعه ندارد.