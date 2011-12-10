غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گرفت: موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نباید از نیمسال جاری برای دریافت 216 هزار ریال از هر دانشجو که برای امور فرهنگی، ورزشی و ... در نظر گرفته شده است، اقدام کنند.

وی افزود: بخشنامه معاونان دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم به موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی که به این موسسات اجازه می‌دهد برای امور فرهنگی و ورزشی دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی مبلغ 216 هزار ریال از هر دانشجو دریافت کنند، بعد از انجام ثبت‌نام‌های نیمسال جاری به موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ابلاغ شده است.

نادری خاطرنشان کرد: بنابراین موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در صورتی که شرایط لازم این بخشنامه که مورد تأکید معاونان دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم است را احراز کرده باشند، اگر بخواهند برای دریافت این مبلغ اقدام کنند باید این کار را از نیمسال دوم سال تحصیلی جاری انجام دهند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم یادآور شد: اگر موسسه‌ای مبلغ 216 هزار ریال که برای امور فرهنگی و ورزشی در نظر گرفته شده را از دانشجو دریافت کند و در محلی دیگر هزینه کند، مورد برخورد قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، تعدادی از موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی طی اطلاعیه‌هایی هر دانشجوی غیرانتفاعی را موظف به پرداخت مبلغ 21 هزار و 600 تومان مازاد بر شهریه متعارفشان در نیمسال جاری کردند که با واکنش مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم دریافت این مبلغ از دانشجویان در نیمسال جاری متوقف می‌شود.