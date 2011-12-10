شکایت از عوامل واردات غیر قانونی محصولات کشاورزی

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظام صنفی کشاورزی به عنوان نهادی که بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران، نماینده قانونی و مستقل کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی است برخود وظیفه می داند که در واردات اخیر از حقوق کشاورزان حمایت کند.

اسدی افزود: در همین ارتباط جمعی از برجسته ترین حقوقدانان، مامور تدوین لایحه ای برای ارجاع تخلفات وزارت بازرگانی و گمرک در خصوص واردات غیرمجاز و بررسی ضرر و زیان وارده به کشاورزان و باغداران هستند.



وی گفت: با هماهنگیهای انجام شده، سایر استانهای آسیب دیده از واردات محصولات کشاورزی هم به زودی از طریق سیستم قضائی پیگیر مطالبات قانونی خود خواهند شد.



رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مقصران اصلی واردات غیرقانونی محصولات کشاورزی را وزارت بازرگانی و گمرک دانست و تصریح کرد: متاسفانه این دو نهاد در سالهای گذشته هیچگونه ممانعت جدی در خصوص واردکنندگان میوه نداشته اند و سوابق این دو نهاد نشان می دهد که همیشه نهایت تساهل و تسامح را به نفع واردکنندگان میوه و به ضرر تولیدکنندگان داخلی داشته اند.



وی اضافه کرد: کشاورزان به عنوان خسارت دیدگان اصلی واردات، متولی دانستن وزارت جهاد کشاورزی را در این خصوص یک فرافکنی آشکار می دانند.



اسدی در پایان با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور در خصوص گسترش عدالت در کشور از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی خواست تا در راستای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی گام بردارند.