24 هزار هکتار اراضی ارزوئیه تحت پوشش گندم قرار دارد

مجید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاشت گندم در این شهرستان از نیمه دوم آبان ماه آغاز شده است و تا اواسط آذرماه امسال ادامه دارد.
حبیبی ابراز داشت: طبق بررسی های صورت گرفته 24 هزار هکتار از اراضی ارزوئیه زیر کشت گندم می رود.
وی تصریح کرد: عمده ترین ارقام گندم کشت شده در این منطقه چمران گواهی شده، چمران مادری، s مادری و پاوراس هستند.
این مسئول عنوان داشت: کشت گندم در این شهرستان به صورت مکانیزه انجام می شود.
حبیبی اظهار داشت: ارزوئیه از مناطق مستعد کشت محصولات زراعی و باغی در استان کرمان به شمار میروند.
وی ادامه داد: همچنین 350 هکتار از مزارع این شهرستان زیر پوشش قرار گرفته است.
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