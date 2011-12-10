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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

حبیبی در گفتگو با مهر:

24 هزار هکتار اراضی ارزوئیه تحت پوشش گندم قرار دارد

24 هزار هکتار اراضی ارزوئیه تحت پوشش گندم قرار دارد

ارزوئیه - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت: 24 هزار هکتار اراضی ارزوئیه زیر پوشش گندم می رود.

مجید حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاشت گندم در این شهرستان از نیمه‌ دوم آبان ماه آغاز شده است و تا اواسط آذرماه امسال ادامه دارد.

حبیبی ابراز داشت: طبق بررسی های صورت گرفته 24 هزار هکتار از اراضی ارزوئیه زیر کشت گندم می رود.

وی تصریح کرد: عمده ترین ارقام گندم کشت شده در این منطقه چمران گواهی شده، چمران مادری، s مادری و پاوراس هستند.

این مسئول عنوان داشت: کشت گندم در این شهرستان به صورت مکانیزه انجام می شود.

حبیبی اظهار داشت: ارزوئیه از مناطق مستعد کشت محصولات زراعی و باغی در استان کرمان به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: همچنین 350 هکتار از مزارع این شهرستان زیر پوشش قرار گرفته است.

کد مطلب 1479393

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