«خوانش» دوازدهم منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامناپذیر(مقایسه سهگانه پل استر با سهگانه ساموئل بکت) به قلم آلیکی ورفوگلی، اندر رابطه سبک هندی و بازگشت ادبی به جریان سادهنویسی(واکاوی مباحثات شمس لنگرودی پیرامون سادهنویسی) به قلم مهدی صمدانی و جستاری در هنجاریهای داستان معمایی «خائن» به قلم جواد اسحاقیان از مطالب مهم این شماره خوانش هستند.
این شماره این مجله از بخشهای یادداشت سردبیر، اندیشه، ترجمه، داستان، مقال، شعر، کودک و معرفی کتاب تشکیل شده است.
در بخش ترجمه این شماره خوانش، «ترجمه و تحلیل دو شعر از هانس مگنوس انتسنز برگر» و «ملاقات با جرج» نوشته نادین گردیمر درج شده است. در بخش داستان هم داستانهای «خیابانهای چهاردهم» از محمد دانش جهانگرد، «پشت بارانی چرمی» از لیلا راهدار، «توقف» از مهناز رجبی، «خواب!» از داریوش شفیعی، «تاس و غوغا» از مصطفی گیلانی، «آنچه که باید» از مازیار نیستانی و «پاک کن» از عقیل هجری منتشر شدهاند.
در بخش شعر هم آثاری از شاعرانی مانند کبوتر ارشدی، علی الفتی، سپیده جدیری، شبنم سلطانی، مهرداد فلاح، فرهاد کریمی، مهدی وزیربانی، یاسر موسیپور، علیرضا پنجهای، رضا حیرانی، حجت بداغی و .... منتشر شده است.
«شاعری در برابر خود» ( نگاهی به مجموعه شعر اصطبل اثر داریوش معمار)، «فرافرهنگیت» و «هاروکی موراکامی، سلینجر شرق» هم از مطالبی هستند که در قسمت مقاله این شماره خوانش درج شدهاند.
شماره دوازدهم این فصلنامه ادبی در 64 صفحه و قیمت 3 هزار تومان منتشر شده است.
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