خاتمی باردیگر بر شروط خودتاکید کرد/ کروبی منتظری دوم شد

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

ناکامی انگلیس ها در غارت نفت



روزنامه قدس نوشت : با وجود مشارکت انگلیس با عمان برای افزایش برداشت نفت از میدان مشترک نفتی هنگام ، شنیده ها حاکی است هم اکنون ظرفیت تولید نفت ایران از این میدان مشترک به بیش از 2 برابر افزایش یافته است .

مرد خاکستری اصلاحات: ما برانداز نیستیم ، فقط انتقاد می کنیم

به گزارش روزنامه جوان ، محمد موسوی خوئینی ها مردخاکستری اصلاحات در مطلبی که در سایت خود منتشر ساخته بدون اشاره به فتنه انگیزی های اصلاح طلبان طی سالیان گذشته بویژه در ایام فتنه ۸۸ ضمن ساده سازی تلاش های براندازانه اصلاح طلبان مدعی شد که رفتارهای آنها تنها نقد بوده است! وی با تغییردادن جایگاه شاکی و متشاکی نظام را متهم جلوه داده و گفته است که نظام در این سالها در پاسخ به انتقادات آنان جفا و ظلم پیشه کرده است.

خاتمی باردیگر بر شروط خودتاکید کرد

روزنامه جوان نوشت : در حالی که پیش از این یکی از نزدیکان سید محمد خاتمی از عدم شرط گذاری وی برای نظام برای انتخابات آتی سخن به میان آورده بود،خاتمی باردیگر بر شروط قبلی خود تاکید کرده و بازی عملیاتی شده اصلاح طلبان در فتنه ۸۸ را بار دیگر کلید زد. یراساس این گزارش سید محمد خاتمی در جمع کسانی که سایت جرس متعلق به عطاء الله مهاجرانی آنان را اعضاء انجمن اسلامی معلمان نامید،به شروط قبلی خود برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی اشاره کرده و تصریح کرد که نشانه ای از فراهم آمدن شرایط انتخابات نمی بیند. خاتمی «تضمین آزادی و سلامت انتخابات»، رفع حصر از «سران فتنه» و« آزادی محکومان فتنه ۸۸» را شرط های خود برای نظام عنوان کرده بود.

کروبی ، منتظری دوم شد !

روزنامه وطن امروز به نقل از نسیم نوشت : محمد حسین کروبی در یادداشتی که در یک شبکه اجتماعی منتشر کرده ، بر خلاف سخنان چندی پیش فاطمه کروبی مبنی بر شدت گرفتن بیماری مهدی کروبی ، خبر از ملاقات با پدرش در حالتی بشاش تر و سالم تر از قبل داده است . محمد حسین کروبی همچنین پدرش را به حسینعلی منتظری تشبیه کرده و نوشته است : اگرچه در حصر بودن پدر و محرومیت از زندگی و همراهی با ایشان برای من ناراحت کننده است ، اما مسرور و خوشحالم از اینکه اکنون با تجربه چنین حصری ، نام پدرم در کنار روحانیون بزرگواری همچون آیت الله منتظری قرار می گیرد .

رضا پهلوی: گول کیهان را نخورید

روزنامه کیهان در خبری آورده : رضا پهلوی با صدور بیانیه ای ضمن تکذیب خبر ویژه کیهان به سران فتنه و گروههای اپوزیسیون هشدار داد که روزنامه کیهان در پی تفرقه افکنی میان اپوزیسیون است و از آنها خواست هوشیاری خود را حفظ کرده و فریب کیهان را نخورند. در بیانیه رضا پهلوی که روی سایت اختصاصی وی منتشر شده، آمده است؛ «کیهان شریعتمداری با شایعه سازی و ایجاد شکاف و اختلاف در بین مبارزین تلاش می کند به اهداف شوم خود برسد و لیکن ما را در راه آزادی همه زندانیان سیاسی-عقیدتی کشورمان راسخ تر می کند»

مقام های آمریکایی باز هم ایران را تهدید به ترور کردند

شماری از مقام های آمریکایی بار دیگر خواستار ترور، اقدام خرابکارانه و عملیات سری برای تغییر نظام و کمک به مخالفان ایران و سوریه شدند. روزنامه کیهان به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: نامزدان جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر دعوت خود برای اجرای عملیات محرمانه علیه ایران و سوریه از جمله اقدامات خرابکارانه، ترور و کمک به مخالفان این دو کشور را تشدید کردند. «نیوت گینگریچ» رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و از نامزدان جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری 2012 این کشور در رأس همه این جمهوری خواهان قرار داشت و خواستار آغاز حمله محرمانه شد و برای تغییر نظام در ایران بر استفاده از «ابزار سری» تأکید کرد.

تهیه و ابلاغ یک آیین نامه ساده 3 سال طول کشید

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی که قانون آن در سال 87 تصویب شده ،‌اردیبهشت سال 89 توسط وزارت آموزش و پرورش به دولت پیشنهاد شده ، در دی ماه همان سال توسط دولت به تصویب رسیده و در آذر ماه سال 90 بالاخره ابلاغ شده است که این رویه طولانی باعث تعلل و اعتراض تعدادی از مسولان این مدارس شده است

پژوهشکده مطالعات دینی از وزارت ارشاد به وزارت علوم منتقل شد



خراسان نوشت:شنیده شده محمود احمدی نژاد رییس جمهور در روزهای اخیر بخشنامه ای به حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد و دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ارسال و اعلام کرده که از این پس، پژوهشکده مطالعات دینی با تمامی وظایف، نیروی انسانی و اموال از وزارت ارشاد جدا و به وزارت علوم منتقل می شود.