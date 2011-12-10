به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمسعود جزایری اظهار داشت: اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران محدود به مرزهای جغرافیایی نخواهد بود.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح افزود: رفتارهای غیرقابل قبول دولت آمریکا هزینه‌های این کشور را بالا می‌برد.

وی گفت: آمریکا امنیت جهانی را با چالش مواجه ساخته است و بایستی با ابزار هدفمندتر و سخت‌گیرانه‌تری در برابر آن واکنش نشان داده شود.

به گزارش مهر، واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی نیروهای مسلح، 13 آذرماه اعلام کردند که موفق شده اند با اقدامات عملیاتی خود یک فروند هواپیمای بدون سرنشین پیشرفته جاسوسی آمریکایی از نوع "RQ170" را که به طور محدود به مناطق مرزی شرق کشور تجاوز کرده بود، کشف و از کنترل متجاوزین خارج ساخته و آن را با اندک خسارتی سرنگون کرده و در اختیار بگیرند.

پهپاد "RQ170" تصاحب شده توسط نیروهای مسلح ایران از مدرنترین پهپاد های ارتش آمریکاست که طراحی آن شبیه به جنگنده بمب افکن های رادار گریز است و از سال 2009 به صورت رسمی شروع به کار کرده است.



این پهپاد فوق پیشرفته با توجه به قابلیت های جاسوسی آن تا پیش از این صرفا در اختیار سازمان سیا قرار داشته است.