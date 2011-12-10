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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

اعتراض هواداران بسکتبال گرگان به تصمیم کمیته انضباطی/ رای فرمایشی است!

اعتراض هواداران بسکتبال گرگان به تصمیم کمیته انضباطی/ رای فرمایشی است!

گرگان - خبرگزاری مهر: اعتراض هواداران بسکتبال گرگان نسبت به تصمیم فدراسیون در خصوص محرمیت دو جلسه ای مسابقه خانگی بدون تماشاچی تیم بسکتبال گرگان همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتیال لیگ برتری گرگان در به دنبال رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص مسائل پیش آمده در مسابقه شهرداری گرگان و ذوب‌آهن اصفهان نسبت به محرومیت دو جلسه‌ای مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگر اعتراض کردند.

کانون‌ هواداران تیم بسکتبال گرگان در بیانیه ای اعلام کرد: طبق عادت همیشگی فدراسیون، بازهم خصومت های شخصی و لزوم حفظ منافع تیم های پرسرمایه در رای فدراسیون بسکتبال تاثیر گذاشت.
 
در این بیانیه آمده است: آنان با رایی ناعادلانه و به جهت مشکلی که بین برخی ماموران نیروی انتظامی و تماشاگری در اواخر بازی بر روی سکوها پیش آمد و البته خللی در بازی به وجود نیاورد با بهانه گیری های ذوب آهن اصفهان که شکست در مقابل گرگان برایشان سنگین می آمد، زمینه را برای انتقام گیری و پرداختن به بازی های کودکانه فراهم دیده و تیم بدون حامی گرگان را در دو بازی بعدی خانگی که در مقابل یک تیم دیگر اصفهانی و تیم سرمایه دار اهوازی است از حضور تماشاگر محروم کردند.
 
به اعتقاد هواداران بسکتبال گرگان، این در حالیست که نه ناظر بازی و نه سرداور گزارشی منفی از بازی مذکور به فدراسیون ارائه نداده اند و جالب آنکه به جای برخورد با ذوب آهن که با بهانه گیری گیری 25 دقیقه در بازی خلل ایجاد کرد، با زمینه چینی و جوسازی رسانه ای و سپس رای فرمایشی شان، گرگان را از حضور تماشاگر محروم می نمایند تا شاید انتقام عقده های گذشته شان گرفته شود.
 
در این بیانیه تصریح شده است: در این میان از آقایان می پرسیم واکنش آنان به درگیری های شدید بازی دو تیم اصفهانی ذوب آهن و فولاد ماهان، حواشی دیدارهای خانگی همیاری زنجان و نیز حفاری ملی اهواز، حوادث پیش آمده در بازی های کردستان در لیگ یک و ... چه بوده است؟.
 
هواداران سکتبال گرگانی بیان داشتند: آیا با اقدامات یک بام و دوهوایتان، و با بروز کوچک ترین مسئله که به علت حرکت عجیب و عجولانه مامور نیروی انتظامی و نه هواداران گرگانی رخ داد توجیهی برای اقداماتتان می یابید؟ البته اقدامات اینچنینی از سوی فدراسیون مشحون و نوربخش در سالهای قبل نیز سابقه داشته و برای ما که همه ساله شاهد حکم ها و رفتارهای جانبدارانه اینگونه هستیم غریب نمی نماید.
 
علاقمندان به ورزش بسکتبال گرگان تاکید کردند: همچنان که امیدواریم هرچه زودتر عدالت در فدراسیون بسکتبال جای غرض، خصومت، عقده گشایی و حسد را بگیرد، از مسئولان ارشد استان و شهرستان، نمایندگان گرگان و استان در مجلس می خواهیم که سکوت را جایز ندانسته و در مقابل این ظلم و توهین بزرگ به مردم و هواداران بسکتبال گرگان واکنش قاطع نشان داده و به طریق ممکن پیگیر حقوق حقه مردم گرگان باشند تا دیگر آنانی که از جایگاه خود سواستفاده کرده و ناجوانمردانه با احساسات مردم یک شهرستان تاریخی فرهنگی بازی می کنند دیگر مجال رفتارهای کثیف اینگونه را نیابند.
 
به گزارش مهر، تماشاگران گرگانی همواره از تماشاچیان فهیم و علاقمند به ورزش هستند که بارها و بارها از سوی مسئولان کشوری نیز نسبت به این مسئله گوشزد شده است و نباید حساب یک تماشگر نما را به پای ورزش گلستان نوشت.
کد مطلب 1479399

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