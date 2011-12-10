اعتراض هواداران بسکتبال گرگان به تصمیم کمیته انضباطی/ رای فرمایشی است!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتیال لیگ برتری گرگان در به دنبال رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در خصوص مسائل پیش آمده در مسابقه شهرداری گرگان و ذوب‌آهن اصفهان نسبت به محرومیت دو جلسه‌ای مسابقه خانگی بدون حضور تماشاگر اعتراض کردند.

کانون‌ هواداران تیم بسکتبال گرگان در بیانیه ای اعلام کرد: طبق عادت همیشگی فدراسیون، بازهم خصومت های شخصی و لزوم حفظ منافع تیم های پرسرمایه در رای فدراسیون بسکتبال تاثیر گذاشت.

در این بیانیه آمده است: آنان با رایی ناعادلانه و به جهت مشکلی که بین برخی ماموران نیروی انتظامی و تماشاگری در اواخر بازی بر روی سکوها پیش آمد و البته خللی در بازی به وجود نیاورد با بهانه گیری های ذوب آهن اصفهان که شکست در مقابل گرگان برایشان سنگین می آمد، زمینه را برای انتقام گیری و پرداختن به بازی های کودکانه فراهم دیده و تیم بدون حامی گرگان را در دو بازی بعدی خانگی که در مقابل یک تیم دیگر اصفهانی و تیم سرمایه دار اهوازی است از حضور تماشاگر محروم کردند.

به اعتقاد هواداران بسکتبال گرگان، این در حالیست که نه ناظر بازی و نه سرداور گزارشی منفی از بازی مذکور به فدراسیون ارائه نداده اند و جالب آنکه به جای برخورد با ذوب آهن که با بهانه گیری گیری 25 دقیقه در بازی خلل ایجاد کرد، با زمینه چینی و جوسازی رسانه ای و سپس رای فرمایشی شان، گرگان را از حضور تماشاگر محروم می نمایند تا شاید انتقام عقده های گذشته شان گرفته شود.

در این بیانیه تصریح شده است: در این میان از آقایان می پرسیم واکنش آنان به درگیری های شدید بازی دو تیم اصفهانی ذوب آهن و فولاد ماهان، حواشی دیدارهای خانگی همیاری زنجان و نیز حفاری ملی اهواز، حوادث پیش آمده در بازی های کردستان در لیگ یک و ... چه بوده است؟.

هواداران سکتبال گرگانی بیان داشتند: آیا با اقدامات یک بام و دوهوایتان، و با بروز کوچک ترین مسئله که به علت حرکت عجیب و عجولانه مامور نیروی انتظامی و نه هواداران گرگانی رخ داد توجیهی برای اقداماتتان می یابید؟ البته اقدامات اینچنینی از سوی فدراسیون مشحون و نوربخش در سالهای قبل نیز سابقه داشته و برای ما که همه ساله شاهد حکم ها و رفتارهای جانبدارانه اینگونه هستیم غریب نمی نماید.

علاقمندان به ورزش بسکتبال گرگان تاکید کردند: همچنان که امیدواریم هرچه زودتر عدالت در فدراسیون بسکتبال جای غرض، خصومت، عقده گشایی و حسد را بگیرد، از مسئولان ارشد استان و شهرستان، نمایندگان گرگان و استان در مجلس می خواهیم که سکوت را جایز ندانسته و در مقابل این ظلم و توهین بزرگ به مردم و هواداران بسکتبال گرگان واکنش قاطع نشان داده و به طریق ممکن پیگیر حقوق حقه مردم گرگان باشند تا دیگر آنانی که از جایگاه خود سواستفاده کرده و ناجوانمردانه با احساسات مردم یک شهرستان تاریخی فرهنگی بازی می کنند دیگر مجال رفتارهای کثیف اینگونه را نیابند.

به گزارش مهر، تماشاگران گرگانی همواره از تماشاچیان فهیم و علاقمند به ورزش هستند که بارها و بارها از سوی مسئولان کشوری نیز نسبت به این مسئله گوشزد شده است و نباید حساب یک تماشگر نما را به پای ورزش گلستان نوشت.