به گزارش خبرنگار مهر، حدود سه سال پیش بود که به طور ناگهانی فضای باز ضلع شمالی مجموعه تئاتر شهر شاهد حفاری سازمان متروی شهری برای احداث ایستگاه مترو شد. در میان گلایه و اعتراض مدیران و مسئولان و هنرمندان تئاتر،‌ شهرداری تهران و سازمان متروی شهری به کار خود ادامه داد و در نهایت تفاهم نامه‌ای میان خانه تئاتر،‌ مدیریت وقت مجموعه تئاتر شهر و سازمان متروی شهری منعقد شد که فضای این ایستگاه متناسب با مجموعه تئاتر شهر باشد.



اما بعد از راه‌اندازی این ایستگاه تنها چیزی که در آن مدنظر قرار نگرفته،‌ فضاهای متناسب با تئاتر و مجموعه تئاتر شهر در این ایستگاه مترو است. این وضعیت حاکی از نبود اهمیت و توجه لازم از سوی مدیران و مسئولان شهرداری تهران و سازمان متروی شهر تهران به تعهدات مندرج در تفاهم نامه و مجموعه تئاتر شهر به عنوان بنایی ثبت شده در میراث فرهنگی کشور است.



تنها اقدامی که از سوی مدیران شهرداری و شورای شهر تهران انجام شد، ثبت نام ورودی شمال شرقی فضای باز مجموعه تئاتر شهر به نام این مجموعه تئاتری بود. اما این روزها وقتی به فضای باز مجموعه می‌رسیم شاهد قد کشیدن تیرآهن‌هایی هستیم که فضایی مکعبی را به خود اختصاص می‌دهند.



این سازه که قرار است با گذشت روزهای آینده تکمیل‌تر شود،‌ اختصاص به هواکش ایستگاه متروی چهار راه ولیعصر دارد. این در حالی است که احداث چنین سازه‌ای باز هم در نمای بیرونی مجموعه تئاتر شهر و محیط پیرامون آن تأثیرگذار خواهد بود. اما گویا هیچکدام از مدیران و مسئولان شهرداری تهران و سازمان متروی شهری تهران به این موضوع توجهی ندارند.



نیاز است که مدیران و مسئولان تئاتری و متولیان هنر نسبت به بروز چنین اقداماتی واکنش‌های مناسب و لازم را داشته باشند تا به بهانه احداث و راه‌اندازی ایستگاه مترو یا هر بهانه دیگری آسیب‌های گوناگون به فضای مجموعه تئاتر و بنای تنها مجموعه حرفه‌ای تئاتر ایران وارد نشود.



اگر اقدامات و واکنش‌های لازم صورت نگیرد بی‌شک در آینده‌ای نه چندان دور شاهد بروز آسیب‌های مختلف و در نهایت تبدیل مجموعه تئاتر شهر به فضایی از فضاهای متروی تهران یا ایستگاهی برای ناوگان اتوبوس شهری خواهیم بود.