غلامرضا ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساسیت های فراوان این دیدار با تیم فوتبال امید برق شیراز، اظهار داشت: جدول رده بندی موقعیت مناسبی برای ما در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور را نشان نمی‌دهد ولی قطعا این روند از بازی امروز با برق شیراز تغییر خواهد کرد.



وی ادامه داد: ما امشب مقابل تیم فوتبال امید برق شیراز که از تیم های بالانشین جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال امید کشور است، بازی سختی در پیش داریم اما خوبی تیم ما این است که از حریف خود شناخت کافی داریم و می‌توانیم با بازی خوبی که ارائه می‌کنیم پیروز میدان باشیم.



مربی تیم فوتبال امید صبای قم با تاکید بر اینکه ناکامی های اخیر صبا کاملا اتفاقی است، تصریح کرد: صبای قم با تدبیر کادر مدیریت و فنی تیم با بهترین نفرات جمع شده است و تمرینات و اردوهای آماده‌سازی بسیار خوبی را نیز پشت سر گذاشته‌ایم بنابراین تصور می‌کنم شرایط خوبی برای بازی با برق شیراز داریم.



وی ادامه داد: برق شیراز در مکان چهارم جدول رده بندی قرار دارد ولی کادر فنی تیم صبای قم با بازیکنان صبا تاکتیک‌های مورد نظر خود را به برای بازی با قهرمان لیگ برتر مرور کرده‌آند ولی در کل نباید برق شیراز را دست کم بگیریم.



ملکی افزود: ما نسبت به حریف خود شناخت خوبی داریم، ضمن اینکه تک‌تک بازیکنان مصمم هستند در این دیدار بهترین بازی خود را ارائه کرده و بتوانیم با ارائه بازی خوب و هماهنگ برای کسب سه امتیاز تلاش کنیم و بعد از پنج هفته بتوانیم تیم برق را در خانه اش شکست دهیم.



وی با تأکید بر اینکه باید در خصوص عملکرد تیم صبا کمی صبورانه برخورد شود، تصریح کرد: تک‌تک بازیکنان ما با انگیزه بسیار بالا تلاش خود را انجام داده و ادامه می دهند و از همه می‌خواهمی که برای تشویق و حمایت ما در بازی های خانگی حاضر شوند و ما نیز تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا بهترین بازی خود را انجام دهیم.



مربی تیم فوتبال امید صبای قم با اشاره به اهمیت موفقیت در دیدار هفته هشتم لیگ برتر امید برابر برق شیراز، ابراز داشت: قطعا بازیکنان ما تمام سعی خود را خواهند کرد که صبای قم در این دیدار به پیروزی برسند و نسبت به بازی های گذشته عملکرد بهتری داشته باشیم.



گفتنی است: دیدار تیم‌های فوتبال امید صبای قم و برق شیراز از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در رده سنی امید از ساعت 14 امروز در شهر شیراز برگزار می‌شود.

