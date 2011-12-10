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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

شورای اطلاع رسانی البرز جراید استان را موظف به ذکر منبع خبر کرد

شورای اطلاع رسانی البرز جراید استان را موظف به ذکر منبع خبر کرد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اطلاع رسانی البرز از تصویب مصوبه لزوم درج منبع خبر در جراید و پایگاههای خبر و رسیدگی ارشاد به تخلفات خبر داد.

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای اطلاع رسانی البرز مصوب شد جراید و پایگاههای خبر در صورت برداشت خبر از خبرگزاریها موظف به ذکر منبع هستند و اداره کل ارشاد البرز موظف به پیگیری این موضوع است.

وی افزود: در جراید استان اغلب منابع اصلی خبر که اغلب خبرگزاریها هستند، حذف می شود که این خلاف قانون مطبوعات و فعالیتی غیر حرفه ای محسوب می شود که از این پس اداره کل ارشاد به تخلفات این حوزه رسیدگی خواهد کرد.

رجبی بیان کرد: اداره کل ارشاد این موضوع را باید در قالب مصوبه شورا سریعتر به مطبوعات استان ابلاغ کند و جراید نیز موظف به رعایت قانون در این خصوص هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: رسانه های استان باید در راستای انتخابات با بی طرفی به حضور حداکثری مردم در انتخابات کمک کنند.

کد مطلب 1479408

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