ریشه کن کردن معضل اعتیاد نیازمند اقدام گسترده است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان پیشگیری و انجام اقدامات مرتبط در این زمینه را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در کاهش اثرات مخرب مواد در جامعه، انجام کارهای پیشگیرانه بسیار مهم است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

وی نقش صدا وسیما، رسانه ها و دستگاههای فرهنگی را بسیار مهم برشمرد و افزود: با انجام کارهای فرهنگی باید نسبت به آگاه سازی عمومی به شکلی مطلوب اقدام کرد تا خانوداه نیز ضمن آگاهی با انواع و اقسام مواد مخدر صنعتی از اثرات مخرب آن بر زندگی فردی و اجتماعی مطلع شوند.

وی آموزش برای آگاه سازی جامعه از معضلات مواد مخدر را گامی موثر در ریشه کن کردن معضل اعتیاد عنوان کرد و بیان داشت: دستگاههای اجرایی و کارخانجات می بایست نسبت به آموزش کلیه کارکنان و کارگران تحت امر خود با هماهنگی دستگاههای آموزشی اقدام لازم را به انجام برسانند.

وی گفت: طرح هایی که منطبق بر اقلیم و فرهنگ استان بوده و دارای خروجی مناسبی در زمینه کاهش میزان مصرف موادمخدر در استان باشد را مورد حمایت های لازم قرار خواهیم داد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به وسعت زیاد و جمعیت 750 هزار نفری استان گفت: پراکندگی جمعیت در خراسان جنوبی یکی از مشکلاتی است که در استان وجود دارد.

رشید ادامه داد: تعداد معتادین استان نسبت به جمعیت استان فرهنگی شایسته خراسان جنوبی نیست.

وی مبارزه بی امان با سوداگران مرگ را از سیاست های مهم نظام و دولت عنوان کرد و افزود: ایران اسلامی برغم همکاری های کم منطقه ای و بین المللی براساس باورها واعتقادات دینی و انسان دوستی که دارد مبارزه بی امان با سوداگران مرگ را سرلوحه کارهای خود قرار داده است.

وی سن کم اعتیاد در کشور را یکی دیگر از آسیب های پیش رو دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین دغدغه های ما در حال حاضر نسل جدیدی است که در مقاطع مختلف تحصیلی در حال تحصیل هستند چرا که در حال حاضر سن اعتیاد کاهش پیدا کرده و هر روز قبح وجود مواد مخدر در محافل دانش آموزری و دانشجویی کاسته می شود.

وی تغییر شکل مواد مخدر از سنتی به صنتعی را از دیگر موضوعات و آسیب های مهم خواند و گفت: می بایست با بکارگیری تمامی ظرفیت های موجود در استان نسبت به کاهش آمار اعتیاد و مصرف مواد مخدر در مراکز آموزشی و دانشگاهی اقدامات جدی را به انجام رساند.

رشید ادامه داد: دشمن که از هر وسیله ای برای نیل به اهداف شوم خود استفاده می کند بنا دارد با شیوع مصرف مواد مخدر هویت اجتماعی و ملی جوامع انسانی خصوصا ایران را خدشه دار کند و با تبلیغات کذایی جوانان ما را که مظهر استقامت و استواری در دنیا محسوب می شوند را با مشکلات و چالش های جدی مواجه کند.