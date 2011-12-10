احداث بزرگراه "راه کربلا" نقش مهمی در افزایش ایمنی خودروها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو گفت: برای اجرای این طرحها در مجموع 77 میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و استانی در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تاکید کرد: مهمترین پروژه های در دست اجرای سرپل ذهاب، طرح توسعه حرم احمد ابن اسحاق، احداث دانشگاه علوم قرآنی، احداث نیروگاه برق آبی پیران، احداث کمربندی شهر، گاز رسانی به مناطق شهری و احداث جایگاه CNG در این شهر است.

وی افزود: تعدادی از این طرحها از جمله نیروگاه برق آبی پیران هم اکنون به بهره برداری رسیده است.

پیرو بر رفع موانع و مشکلات احداث بزرگراه راه کربلا در محدوده گردنه پاطاق از توابع این شهرستان و شتاب بخشی در اجرای این پروژه ملی تاکید کرد و گفت: سرعت در اجرای طرح احداث بزرگراه راه کربلا می تواند نقش مهمی در افزایش ترددها در این مسیر و افزایش ایمنی خودروها داشته باشد.

وی در ادامه از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با بهره گیری از آب و هوای مناسب این شهرستان در فصل زمستان برای شتاب بخشی در اجرای پروژه های عمرانی تلاش کنند.

فرماندار سرپل ذهاب از راه اندازی جلسات تخصصی کارشناسان این شهرستان هر 15 روز یکبار خبر داد و افزود: این جلسات با حضور کارشناسان به منظور بررسی و پیگیری دقیق پروژه های عمرانی شهرستان و تصمیم گیری برای رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه اجرای این طرحها تشکیل می شود.

پیرو در پایان گفت: در سه مرحله سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به شهرستان سرپل ذهاب، 33 مصوبه با اعتبار 189 میلیارد ریال برای توسعه و شکوفایی این شهرستان تصویب شد که 32 مصوبه آن در دست اجرا و یا پیگیری امور قرار دارد.