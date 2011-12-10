احداث دو هزار کیلومتر کانال حفاظتی در عرصه های ملی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم بردبار در پانزدهمین جلسه گردهمایی روسای ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه دو کشور در شیراز، افزود: سرعت در رسیدگی به پرونده های قضایی مربوط به تصرف اراضی ملی در استان علاوه بر حفظ منابع ملی، عامل بازدارنده مهمی برای جلوگیری از تخلفات بیشتر است.

وی از بازپس گیری 27 هزار و 773 هکتار از اراضی ملی و دولتی از دست متصرفان و زمین خواران و نیز مصون ماندن 467 هزار و 634 هکتار از این اراضی با هماهنگی مراجع قضایی خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس همچنین در ادامه با اشاره به تهیه و اجرای طرح های ملی صیانت از جنگلهای استان با همکاری بخشهای مرتع، جنگل و اداره مهندسی، بیان کرد: این طرح ها به صورت پروژه های حفاظتی توسعه، احیا و بهره برداری و در قالب برنامه های چشم انداز 10 ساله توسعه قابل اجراست.