اهدای بیش از دو میلیارد ریال نذورات به اجتماع زینبیه زنجان

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: میزان نذورات نقدی امسال نسبت به سال گذشته هشت میلیون افزایش یافته است.

وی جمع کل احشام نذری تحویل شده به این مکان مذهبی را 2206 رأس اعلام کرد و افزود: این احشام شامل 2193 رأس گوسفند، شش رأس گوساله و هفت رأس گاو بوده است.



احدیان جمع کل احشام نذری تحویل شده به این مکان مذهبی را 2206 رأس اعلام کرد و ادامه داد: این احشام شامل 2193 رأس گوسفند، شش رأس گوساله و هفت رأس گاو بوده است.



مسئول فرهنگی و اطلاع رسانی زینبیه اعظم زنجان این تعداد گوسفند را شامل گوسفند ذبح شده، زنده و وجه نقد گوسفندان اعلام کرد و از اهدای دو قطعه خروس به عنوان نذری به زینبیه اعظم خبر داد.



احدیان به جمع‌آوری 800 گرم طلا در دهه محرم پرداخت و بیان داشت: میزان طلای جمع‌آوری شده امسال نسبت به سال گذشته 100 گرم کاهش یافته است.



وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مردم و معیشت آن‌ها نذورات امسال با رشد کمتری مواجه بوده است.



مسئول فرهنگی زینبیه اعظم زنجان، از اهدای چند تخته فرش، پشتی، پارچه مشکی، یک دستگاه پرینتر رنگی و دستگاه فکس به این مسجد خبر داد.