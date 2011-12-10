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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

احدیان خبرداد:

اهدای بیش از دو میلیارد ریال نذورات به اجتماع زینبیه زنجان

اهدای بیش از دو میلیارد ریال نذورات به اجتماع زینبیه زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی و اطلاع رسانی زینبیه اعظم زنجان از جمع‌آوری 2 میلیارد و 580 میلیون ریالی نذورات نقدی از عزاداران در دهه محرم خبر داد.

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: میزان نذورات نقدی امسال نسبت به سال گذشته هشت میلیون افزایش یافته است.
 
وی جمع کل احشام نذری تحویل شده به این مکان مذهبی را 2206 رأس اعلام کرد و افزود: این احشام شامل 2193 رأس گوسفند، شش رأس گوساله و هفت رأس گاو بوده است.

احدیان جمع کل احشام نذری تحویل شده به این مکان مذهبی را 2206 رأس اعلام کرد و ادامه داد: این احشام شامل 2193 رأس گوسفند، شش رأس گوساله و هفت رأس گاو بوده است.

مسئول فرهنگی و اطلاع رسانی زینبیه اعظم زنجان این تعداد گوسفند را شامل گوسفند ذبح شده، زنده و وجه نقد گوسفندان اعلام کرد و از اهدای دو قطعه خروس به عنوان نذری به زینبیه اعظم خبر داد.

احدیان  به جمع‌آوری 800 گرم طلا در دهه محرم پرداخت و بیان داشت: میزان طلای جمع‌آوری شده امسال نسبت به سال گذشته 100 گرم کاهش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مردم و معیشت آن‌ها نذورات امسال با رشد کمتری مواجه بوده است.

مسئول فرهنگی زینبیه اعظم زنجان، از اهدای چند تخته فرش، پشتی، پارچه مشکی، یک دستگاه پرینتر رنگی و دستگاه فکس به این مسجد خبر داد.
کد مطلب 1479413

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