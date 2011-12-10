اسامی برندگان مسابقه آوردگاه ملی هنر و معماری ایران اعلام می شود

علیرضا گل گلی در گفتگو با مهر بیان کرد: در همایش آوردگاه ملی هنر و معماری ایران که در آبان ماه سال جاری برگزار شد، مسابقه ارائه آثار فاخر از بافت تاریخی شیراز در شاخه های معماری، اسکیس ومرمت برپا شد که اسامی برندگان آن در شاخه های مختلف اعلام می شود.

وی ادامه داد: بنا بر نظر هیئت داوران از هر شاخه مسابقه 50 اثر برگزیده شده که پس از اعطای جوایز به برندگان آثار برتر به صورت نمایشگاهی در سطح شهر به نمایش گذاشته می شوند.

مدیر انجمن معماران ایران با اشاره به لزوم توجه به ارزشهای بافت تاریخی شیراز گفت: بافتهای تاریخی شیراز دارای ارزشهای زیادی است که باید بتوانیم این ارزشها را برای عموم مردم به صورت ملموس و قابل باور در بیاوریم.

گل گلی بیان کرد: در راستای آشنایی هر چه بیشتر مردم با ارزشهای بافت تاریخی شیراز از تاریخ 17 دی ماه سال جاری به مدت یک هفته آثار برگزیده در آوردگاه ملی هنر و معماری ایران در نگارخانه ها، فرهنگسراها و بدنه های شهری به نمایش در می آید.