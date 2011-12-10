586 برنامه نمایشی در مراکز استانی در حال تولید است

سیدجواد مرادی، مدیر کل طرح و برنامه سیمای استانی درباره برنامه‌های این سیمای به خبرنگار مهر گفت: برای حمایت از نویسندگان مراکز، بانک مشاوران فیلمنامه و ناظران تولید ساختارهای نمایشی درمرکز سیمای استان‌ها ایجاد شده است که کسب امتیاز بالای این تولیدات در کمیته‌های ارزیابی گواه این حرکت مثبت است.

وی در عین حال تصریح کرد: به منظور استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی مراکز بخشی از اختیارات تولید و تصویب طرح‌ها و فیلمنامه‌ها به مراکز استانی واگذار شده است.

مرادی با ارائه گزارش درباره تعداد جلسات کارشناسی و میزان طرح‌های استانی گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 270جلسه تخصصی در مرکز سیمای استان‌ها برگزار شده است که حاصل آن بررسی هزار و 206 طرح و فیلمنامه است.

وی افزود: هم‌ اکنون 102 فیلم تلویزیونی در مراحل مختلف تولید قرار دارند. 24 فیلمنامه داستانی برای تولید سال 91 درحال نگارش است که از این تعداد 11 فیلمنامه مجموعه تلویزیونی نیز برای تولید در سال 91 تصویب شده و در حال نگارش است.

مدیرکل طرح و برنامه سیمای استان‌ها با اشاره به موفقیت برنامه‌سازان استانی در تولید مجموعه‌های تلویزیونی و انیمیشن گفت: هم‌اکنون 18سریال در مراکز استانی در دست تولید است. 418 ساعت انیمیشن در قالب 180عنوان و 401 ساعت مستند در قالب286 عنوان برنامه در مراحل مختلف تولید قرار دارد.

وی در پایان گفت: درمجموع 586 طرح در ساختارهای مختلف فیلم، سریال، مستند و انیمیشن در حوزه طرح و برنامه مراحل مختلف تولید را طی می‌کنند.