«آمریکا» در ایران به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نقطه محو شدن، نیویورک، آمریکای ستارهگون، آرمانشهر تحققیافته، پایان قدرت آمریکا؟ و بیابان بیپایان سرفصلهای این کتاب هستند.
بودریار مولف این اثر از جمله فیلسوفانی است که در حیطه آنچه پستمدرنیسم میخوانند، آثار مشهوری نوشته و از نمایندگان اصلی این جنبش فکری به شمار میرود.
در این کتاب، که به قولی آسانفهمترین و برانگیزانندهترین اثر بودریار است، این فیلسوف فرانسوی از منظری خاص به مظاهر گوناگون سرزمین و فرهنگ آمریکا مینگرد و حاصل مشاهدات و تأملات خود را در قالبی بدیع و خاص عرضه میکند.
بودریار در کتاب «آمریکا» سعی در بازنمایی آمریکا به شکلی ستارهگون دارد. در چندین فصل از کتاب میتوان قدرت و زیبایی این کشور را که از سوی او به تصویر کشیده شده مشاهده کرد اما او صرفا نگاهی آرمانی به آمریکا ندارد بلکه در فصلهای دیگر کتاب آنچه را که تا پیش از آن ، مدینه فاضله و اتوپیای آمریکا میخوانده به نقد کشیده و از فقر، بیهویتی، نبود انسجام و همبستگی و بیابانی بودن این سرزمین ( در همه ابعاد ) صحبت میکند.
مولف در متن کتا ب از واژگان تخصصی علوم اجتماعی، زمینشناسی، زیستشناسی ، فیزیک و نظریههای خود استفاده کرده که همین امر به نثر او ویژگی منحصر به فردی میدهد.
«آمریکا» را انتشارات ققنوس در 160 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 3هزار تومان منتشر کرده است.
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