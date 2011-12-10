مهر مادری جامعه را در مقابل آسیبهای اجتماعی بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تحکیم بنیان خانواده با حضور زنان بسیج ادارات صبح روز شنبه در تالار اجتماعات سازمان حج و زیارت برگزار شد.

در این مراسم دکتر ولایت الله درویشی کارشناس مذهب و خانواده با اشاره به ایام عاشورا و تاسوعای حسینی گفت: در کربلا ما ستیز دو خانواده موفق و ناموفق را می بینیم. در یک سو خانواده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) که نماد عشق و مهربانی بودند و در سوی دیگر خانواده معاویه که سرشار از خشونت، نفرت و پرخاشگری بودند.

وی ادامه داد: محرم آمده است که به ما بگوید خانواده هایمان را آسمانی کنیم و فضای معنوی در خانواده های ما حاکم باشد. هر مردی خود را شبیه امیر المومنین و رسول اکرم کند و هر زنی که شبیه حضرت فاطمه (س) و خدیجه کند ناپاکی را از خانواده اش دور کرده و آن خانواده، خانواده ای بهشتی است.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه اولین خلقت بشر خانواده بوده است، گفت: شیطان نوک تیز حمله خود را به سوی خانواده گرفت و سبب هبوط خانواده شد و خانواده ای که هبوط کند انواع آسیب های اجتماعی در آن به وجود می آید.

درویشی یکی از چالش های مهم خانواده های امروز را کاهش روابط شهروندان و افزایش ابزارهای ارتباط جمعی مانند اینترنت و ماهواره دانست و گفت: این ابزارهای استعماری الگوهای خود را جایگزین ارزش های معنوی و اسلامی ما کرده و سبب کاهش منزلت خانواده ها می شوند.

به گفته این کارشناس خانواده، اینترنت و ماهواره جامعه را به سوی مصرف گرایی برده و سبب افزایش ساعات کاری مادران و پدران در بیرون از خانواده می شود.

درویشی اضافه کرد: کودکانی که کمتر از مهر مادری در خانواده بهره مند می شوند در بزرگسالی بیشتر به سمت ناهنجاری های اجتماعی می روند و آنچه خانواده را سالم تر می کند مهر مادری است و باید با برنامه ریزی درست حضور مادران را در خانواده بیشتر کنیم.

وی یکی دیگر از چالش های خانواده های ایرانی را در سالهای ابتدایی ازدواج برشمرد و گفت: زنان و مردانی که از نقش هایی که در دوران مجردی ایفا می کردند جدا شده و مسئولیت های تازه ای را می پذیرند اگر احتیاط های لازم را نکنند دچار مشکلات بسیاری می شوند و بسیاری از خانواده ها در همین دوران گذر ارزش ها و نقش ها از هم می پاشند.