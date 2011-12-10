حمله تل آویو به تهران به مثابه آتش زدن بنزین است/ نباید با ایران شوخی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله گل" در گفتگو با شبکه خبری فرانسه 21 اظهار داشت: حمله اسرائیل به ایران همانند آتش زدن بنزین بوده و دیوانگی محض است.

وی افزود: به نظر من اسرائیل با حمله نظامی به تهران مرتکب اشتباه بزرگی می شود زیرا ایران کشوری نیست که کسی بخواهد با آن شوخی کند.

رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد: من به عنوان رئیس جمهوری کشوری که مخالف وجود سلاح هسته ای در منطقه خاورمیانه است، درباره ماجراجویی اسرائیل علیه ایران هشدار می دهم.

عبدالله گل گفت: مخالف کشورهایی هستیم که سلاح های هسته ای دارند، مخصوصا اگر این سلاح ها در منطقه ما باشد. هم اکنون نمی توانیم بگوییم که آیا ایران در حال تولید سلاح هسته ای یا نه و این موضوع مربوط به آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه دخالتها و مواضع تند خود علیه دولت سوریه ادعا کرد: متاسفانه در سوریه انسانهای بسیار زیادی کشته می شود و عکس العمل مردم نسبت به نظام سوریه با کشورهای دیگر فرق دارد.

وی در ادامه ضمن حمایت ترکیه از گروههای مخالف سوری گفت: هم اکنون ده هزار سوری در خاک ترکیه حضور دارند و پیش بینی می شود که افراد بیشتری به کشورمان بیایند.

عبدالله گل پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه گاردین در اظهاراتی مداخله جویانه گفته بود: با توجه به بحران هشت ماهه درسوریه بیش از این نمی توان به بشار اسد اعتماد کرد، از همین رو انجام اصلاحات در این کشور اجتناب ناپذیر است.